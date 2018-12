Preud'homme ziet hoe Standard ondanks puik EL-parcours lot niet meer in eigen handen heeft: “Laat ons hopen dat Krasnodar groep wil winnen” YP

12 december 2018

19u43

Bron: Belga 0 Europa League Standard heeft morgen tegen Akhisarspor de kans om een vierde zege in zes Europa League-speeldagen te boeken. Ondanks die puike cijfers hebben de Luikenaars hun lot niet in eigen handen. "We moeten in elk geval winnen. Daarna zullen we het resultaat van de andere match afwachten. Laten we hopen dat Krasnodar als eerste in de groep wil eindigen", verklaarde coach Michel Preud'homme woensdag tijdens een persconferentie.

Krasnodar staat momenteel op kop in groep J met 12 punten en gaat op bezoek bij FC Sevilla, tweede in de groep met 9 punten. In het geval van een overwinning tegen de Russische club stoot Sevilla door. Ook in het geval van eenzelfde resultaat als in de match van Standard (3e, 9 punten) gaan de Spanjaarden door dankzij betere prestaties in de onderlinge duels.

De Luikse T1 is op zijn hoede voor de Turken, ondanks vijf nederlagen in evenveel matchen. "We hebben de neiging om te zeggen dat het gemakkelijk zal worden, maar hier winnen is dat allesbehalve. Akhisarspor is een goede ploeg die niet met 0 punten zal willen eindigen. Ze hebben het ons in eigen huis flink lastig gemaakt." Op Sclessin won Standard met 2-1. De doelpunten waren meteen ook de enige twee schoten op doel in de hele wedstrijd van de Luikenaars.

Om eventuele vermoeidheid het hoofd te bieden, is Standard gisteren al vertrokken richting Turkije. "Zo hebben we nog de tijd om te recupereren. Vermoeidheid zal vooral gevaarlijk zijn in de volgende wedstrijd", aldus 'MPH'.

Maxime Lestienne recht stapje per stapje weer de rug na een moeilijk seizoensbegin, waarin blessures hem parten speelden. "Ik bereik stilletjesaan weer mijn beste niveau", aldus de oud-speler van Club Brugge. "Ik hoop dat ik geen fysieke ongemakken meer ervaar. Ik besef dat ik nog beslissender moet zijn dan nu het geval is. Maar wat er ook gebeurt: we mogen fier zijn op ons Europees parcours. We hebben een mooie campagne gespeeld in een moeilijke poule.”

