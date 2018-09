Preud'homme: "Sevilla is ploeg van Champions League-niveau" Redactie

19 september 2018

21u00

Bron: Belga 0 Europa League Morgen (18u55) begint Standard in Sevilla aan zijn campagne in de Europa League. "Op papier is het de moeilijkste match uit onze poule tegen een sterkere tegenstander", verklaart coach Michel Preud'homme daags voor de wedstrijd.

De Andalusische club wist recent de Europa League drie keer op rij (2014-2016) te winnen. "Sevilla is een Europese topclub, dat bewezen de laatste overwinningen in de Europa League. Het is een ploeg op Champions League-niveau als het puur op talent aankomt", aldus de T1 van de Rouches.

Net als Standard is de competitiestart van Sevilla niet echt overtuigend, met 4 op 12. "We hebben gehoord dat er wat onrust is na hun laatste resultaten, maar dat verandert niks. Morgen zullen ze het veld opkomen als leeuwen", tracht Preud'homme zijn troepen alert te houden. "Op technisch vlak en op gebied van snelheid van uitvoering zijn ze heel sterk. We zullen hetzelfde niveau moeten halen om niet in de problemen te komen."

Onder meer Guillermo Ochoa zal zijn team op sleeptouw moeten nemen in afwezigheid van Paul-José Mpoku, die geblesseerd in België achterbleef. "Sevilla is één van de favorieten voor de eindwinst in de Europa League", stelt de Mexicaanse doelman. "We weten dat het moeilijk zal worden, maar we moeten erin geloven. We willen iets naar huis meenemen. We zullen 100 procent geconcentreerd moeten zijn. De eerste 20 minuten zullen heel belangrijk zijn voor ons, we moeten die overleven en de nul houden."

De andere tegenstanders van de Rouches in groep J zijn het Turkse Akhisar en het Russische Krasnodar.