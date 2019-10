Preud’homme legt de druk bij Arsenal: “Arsenal is de grote favoriet – dat is logisch” FDZ

02 oktober 2019

20u45 1 Europa League “Veel nieuwe namen bij Arsenal? Qua talent is er geen verschil.” Michel Preud’homme verwacht een moeilijke avond in Londen. “Een resultaat halen, zou een verrassing zijn.”

“Arsenal is de grote favoriet – dat is logisch.” MPH legt de druk bij de Engelsen. Zelf liet hij voor de laatste training van Standard nog niet in zijn kaarten kijken. “Of Milinkovic-Savic in doel staat? Ik beslis pas straks. (grijnst) Ik heb er wel al over nagedacht – gelukkig maar.”

De Rouches hebben niets te verliezen in het Emirates Stadium. Een nederlaag zal niemand hen kwalijk nemen, winst is mooi meegenomen. “Een resultaat halen, zou een verrassing zijn”, aldus Preud’homme. “We hopen natuurlijk allemaal, hé. Wat de realiteit brengt, weten we echter pas morgenavond. Ik heb mijn spelers meegegeven om te profiteren van deze wedstrijd, om alles te geven. Met de ambitie om er het maximale uit te halen. We gaan ons voetbal proberen te spelen. Onze grootste wapens? Die van elke week, we zijn een ploeg die collectief probeert te denken.”

Arsenal speelt vanavond zonder een groot deel van zijn sterspelers. Geen Aubameyang, geen Xhaka, geen David Luiz. Dat is alleszins de verwachting. “Kijk naar de namen die hen vervangen”, besloot Preud’homme. Dat zijn de sterren van de toekomst van Arsenal. Natuurlijk zijn er spelers met meer ervaring, maar qua talent zie ik echt geen verschil.”