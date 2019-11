Preud’homme denkt dat Standard kan winnen van Frankfurt: “In eigen huis spelen is altijd een voordeel” Redactie

06 november 2019

17u54 0 Europa League Standard neemt het op de vierde speeldag in de Europa League op tegen Frankfurt, een cruciaal duel met het oog op de tweede plaats in groep F en Europese overwintering. Trainer Michel Preud’homme gelooft in de kansen van zijn team. “De heenmatch in Duitsland (2-1 nederlaag) was niet slecht, maar er ontbraken een paar details. Als we die prestatie als basis nemen en er nog iets extra aan toe kunnen voegen, zit winst erin.”

In eigen stadion is Standard Europees al sinds december 2014 (0-3 tegen Feyenoord) ongeslagen. “Een traditie die we zeker voort willen zetten. In eigen huis spelen is altijd een voordeel, maar voor ons is het toch iets speciaal. We starten altijd met de intentie om te winnen en dat zal donderdag niet anders zijn.”

Frankfurt was vorig jaar halvefinalist in de Europa League en nam afgelopen weekend in de eigen competitie nog met 5-1 de maat van Bayern München. “Potentieel hebben ze zeker. Ik denk niet dat ze ten opzichte van zaterdag veel aan hun elftal zullen veranderen. Ook voor hen is deze wedstrijd immers van kapitaal belang met het oog op de kwalificatie.”

Ook middenvelder Samuel Bastien is zich bewust van het belang van de partij. “We gaan de match zo goed mogelijk aanpakken en willen voor eigen publiek een goed figuur slaan. Een goed resultaat is belangrijk voor het vervolg van de competitie.”

Preud’homme kan geen beroep doen op doelman Vanja Milinkovic-Savic. De Serviër, die de eerste drie Europese matchen onder de lat stond, is met een hamstringblessure in de linkerdij buiten strijd. Arnaud Bodart, eerste keuze in de Belgische competitie, maakt wellicht zijn Europees debuut.

Standard kan donderdag rekenen op de steun van 18.000 supporters. Van Frankfurt is er niet één welkom in het stadion. De Club werd door de UEFA gestraft voor het gedrag van zijn supporters bij de uitwedstrijd in Guimaraes (3 oktober).

In de andere wedstrijd van de speeldag ontvangt hekkensluiter Vitoria Guimaraes leider Arsenal. Arsenal heeft na drie speeldagen nog het maximum van negen punten, Frankfurt heeft er zes, Standard drie, Vitoria kon nog geen punt sprokkelen.