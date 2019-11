Preud’homme charmeert in Portugees FDZ

28 november 2019

11u13 0

Die avond in Guimarães: Zinho Vanheusden en Michel Preud’homme op de persconferentie matchdag -1. MPH - legende bij Benfica - charmeerde de lokale media door op hun vragen te antwoorden in het Portugees. “Dit is een écht voetballand”, zei hij. “Alle ploegen spelen zeer georganiseerd. Het zal moeilijk worden. Of het een voordeel is dat ze al drie weken niet gespeeld hebben? (vorig weekend was het bekervoetbal in Portugal, Guimarães lag er in de vorige ronde uit, red.) Die vraag heb ik me ook gesteld. Ik weet het niet.” Preud’homme is beducht voor Guimarães. “Iedereen was het ermee eens bij de loting dat er twee sterke ploegen waren (Arsenal en Frankfurt, red.) en twee ploegen met bepaalde troeven. Door onze overwinningen staan we nu in een positie waarin we toch een woordje te zeggen hebben. Dat is het werk van de ploeg, zij hebben ons in die positie gebracht. Het is nu aan ons om te proberen winnen op verplaatsing. Iets wat vorig seizoen niet lukte en waardoor we uiteindelijk uitgeschakeld werden.”

Vanheusden knikte instemmend. “Dit wordt een belangrijke match. We gaan er álles aan doen om te winnen.”