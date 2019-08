Plzen-coach gelooft in goede afloop: "Dit zetten we thuis nog wel recht" Redactie

08 augustus 2019

22u31

Bron: Belga 0 Europa League Viktoria Plzen kon vanavond in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League tegen Antwerp slechts twee doelkansen afdwingen en liep in het Koning Boudewijnstadion dan ook tegen een logische 1-0 nederlaag aan.

Ondanks die magere prestatie van zijn team gelooft Viktoria-coach Pavel Vrba nog in een goede afloop. "Met de steun van onze fans kunnen we dit volgende week nog rechtzetten. Daar ben ik van overtuigd", vertelde hij na de wedstrijd in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion.

"We hebben twee ploegen gezien die allebei aanvallend speelden. Het was dan ook een aangename wedstrijd waarin goeie combinaties te zien waren. Antwerp wint, wellicht ook dankzij de supporters. Ik hoop dat ons thuispubliek volgende week ook voor zo'n sfeer kan zorgen. Dat zal ook nodig zijn als we willen doorstoten."

Na de 1-0 nederlaag hangt de kwalificatie voor Viktoria echter aan een zijden draadje. Bij een Antwerps tegendoelpunt zal Viktoria dan al drie keer moeten scoren en daar lijkt de Tsjechische vicekampioen op basis van de prestatie van donderdagavond niet toe in staat. "Die 1-0 is inderdaad geen goed resultaat en aan die terugwedstrijd hangt een risico, want we mogen dan geen tegendoelpunt slikken. We moeten ons optrekken aan onze tweede helft, toen we enkele kansen creëerden. In de eerste helft had Antwerp ons onder druk gezet. We waren dan ook met respect voor de tegenstander gestart, want ze waren twee keer op rij met 4-1 gewonnen.”