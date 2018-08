Ploeg van eigenaar KV Kortrijk met de billen bloot in Europa League, ook exit AZ en John van den Brom LPB

02 augustus 2018

22u34 0 Europa League Atalanta Bergamo heeft dé uitslag van de avond bij elkaar gespeeld in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van ex-Genkenaar Timothy Castagne ging met 0-8 winnen op het veld van het Bosnische FK Sarajevo.

Een opmerkelijk resultaat, met een bizar kantje. Vorige week had Atalanta namelijk de grootste moeite met Sarajevo, dat in Bergamo een fraai 2-2-gelijkspel wegkaapte na met 2-0 in het krijt te hebben gestaan. Niets van dat alles vanavond. Na 39 minuten stonden er in de Bosnische hoofdstad al forfaitcijfers op het bord. Castagne mocht een kwartier voor tijd invallen, toen stond het 0-7. FK Sarajevo is eigendom van de Maleisische zakenman Vincent Tan, die in ons land ook KV Kortrijk in zijn bezit heeft.

Voor AZ zit het Europa League-avontuur er al op. De Alkmaarders slaagden er niet in om het Kazachse Kairat Almaty uit te schakelen. In eigen huis won de club van John van den Brom wel met 2-1, maar dat volstond niet om de 2-0-nederlaag uit de heenmatch weg te werken. Dorin Rotariu (ex-Club Brugge) stond aan de aftrap bij AZ.