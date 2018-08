Philippe Clement op zijn hoede voor Poznan: "Geen domme wedstrijd spelen" LPB

08 augustus 2018

16u13

Bron: Belga 0 Europa League RC Genk neemt het morgenavond in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Poolse Lech Poznan. Trainer Philippe Clement is op zijn hoede voor de tegenstander, maar gaat toch uit van de eigen sterkte van zijn team. "Ik zie heel veel honger binnen de ploeg."

Ondanks de aanhoudende warmte ziet Clement geen tekenen van vermoeidheid in zijn spelerskern. "In alle resultaten van trainingen en wedstrijden is er geen vermoeidheid vast te stellen. Op training zie ik nog altijd heel veel beleving", zegt Clement. "We hebben wel soms bewust spelers eruit genomen, om ze niet alles te laten spelen."

Clement beseft dat Lech Poznan een geduchte tegenstander is. "Het is een ploeg met heel veel ervaring, wat je ook ziet aan hun aankopen. Ze hebben een vrij aanvallende instelling, met twee goede spitsen en twee wingbacks. Ook het middenveld heeft veel ervaring en rust aan de bal."

RC Genk speelt eerst thuis tegen de Polen, wat een nadeel kan zijn met het oog op de kwalificatie voor de laatste voorronde. "We willen geen domme wedstrijden spelen, maar we hebben natuurlijk wel onze speelstijl, zeker in een thuiswedstrijd", aldus Clement. "Het is een nadeel om eerst thuis te spelen, dus het wordt een uitdaging om geen goals te incasseren."

Uronen: "90 minuten gefocust blijven"

Volgens linksback Jere Uronen zijn alle wedstrijden - Europa League, competitie of beker - even belangrijk dit seizoen. "We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken, want anders zullen we veel wedstrijden verliezen", vertelde Uronen. "We spelen goed, maar we moeten blijven werken om het maximum uit dit getalenteerd team te halen. We willen ver geraken in Europa en zullen dus negentig minuten gefocust moeten blijven."

Ook de Finse verdediger beseft dat het tegen Lech Poznan geen gemakkelijke wedstrijd wordt. "Het is een team met kwaliteit, agressie en fysiek. Maar dit zijn wel de wedstrijden die we willen spelen, om te laten zien dat we in Europa horen. We weten allemaal hoe fantastisch onze vorige Europese campagne was. Het is belangrijk voor de spelers, de supporters, de club en de hele stad."

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag in Polen gespeeld. Als RC Genk de derde kwalificatieronde overleeft, spelen de Limburgers op 23 en 30 augustus in de play-offronde tegen het Servische Subotica of het Deense Brøndby om een plek in de poules van de Europa League.