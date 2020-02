Philippe Clement moet Vormer en co missen tegen United en beseft: “We zullen méér nodig hebben dan een mirakel” Redactie

26 februari 2020

19u21

Bron: VTM Nieuws 4 Europa League Kan Club Brugge stunten op Old Trafford? Het antwoord kennen we morgenavond. Coach Philippe Clement blikte alvast vooruit naar de terugmatch - de heenmatch eindigde op 1-1 - in de zestiende finales van de Europa League tegen Manchester United. “Laat ons maar dromen.”

“Het wordt nog een grotere uitdaging dan we dachten door de afwezigheid van Vormer, Balanta, Dennis”, aldus Philippe Clement. “Of Diatta klaar is voor de match, is nog af te wachten. Die beslissing nemen we morgen. Voor de heenmatch zei ik dat we een mirakel nodig hadden om ons te kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Nu hebben we méér nodig dan dat. We staan hier met een jonge ploeg met minder ervaring, maar dit wordt wel leerrijk. Mijn team zal ervaring kunnen opdoen. Dat is van goudwaarde voor de jonge gasten. Zoals De Ketelaere zijn debuut maakte in de Champions League tegen PSG en De Cuyper zijn eerste match speelde tegen Man United. Het worden andere omstandigheden in het ‘Theatre of Dreams’. Maar laat ons maar dromen. We gaan alles geven.”

“We hebben niets te verliezen, en dat gebeurt niet vaak”, ging Clement verder. “In België willen én moeten we alles winnen. We voelen altijd druk, maar nu niet. Voor Man United is het wél van moeten.”

Clement beseft maar al te goed dat Club Brugge “top” zal moeten zijn om de kwalificatie te kunnen afdwingen. “Wij moeten op topniveau presteren en United moet een mindere dag hebben. Zij hebben meer kwaliteit, meer budget. Dat is de realiteit. Wij zullen dan weer een groter hart en topmentaliteit moeten tonen. Alleen met organisatie en inzet kunnen we slagen.”

Simon Deli: “Afwezigheid Vormer en co zal een verschil maken”

Een van die spelers is Simon Deli. De centrale verdediger weet ook dat de afwezigheid van Vormer, Balanta en Dennis op een slecht moment komt. “We gaan hen missen, ja. Het zal een verschil maken, ze zijn belangrijke spelers. Maar we kunnen het als ploeg opvangen. Dit wordt een speciale match. Net als de duels tegen PSG en Real een grote wedstrijd. We willen iets moois neerzetten.”