Philippe Clement moet vier sterkhouders missen tegen United en beseft: “We zullen méér nodig hebben dan een mirakel” Redactie

26 februari 2020

19u21

Bron: VTM Nieuws 0 Europa League Kan Club Brugge stunten op Old Trafford? Het antwoord kennen we morgenavond. Coach Philippe Clement blikte alvast vooruit naar de terugmatch - de heenmatch eindigde op 1-1 - in de zestiende finales van de Europa League tegen Manchester United. “We staan hier met een jonge ploeg met minder ervaring, maar ze gaan veel ervaring kunnen opdoen."

“Het wordt nog een grotere uitdaging dan we dachten door de afwezigheid van Vormer, Balanta, Dennis en Diatta”, aldus Philippe Clement. “Voor de heenmatch zei ik dat we een mirakel nodig hadden om ons te kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Nu hebben we méér nodig dan dat. We staan hier met een jonge ploeg met minder ervaring, maar dit wordt top voor hen. Mijn team zal ervaring kunnen opdoen. Dat is van goudwaarde voor de jonge gasten. Zoals De Ketelaere zijn debuut maakte in de Champions League tegen PSG en De Cuyper zijn eerste match speelde tegen Man United. Het worden andere omstandigheden in het ‘Theatre of Dreams’. Maar laat ons maar dromen. We gaan alles geven.”

