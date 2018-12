Philippe Clement looft kern, blikt vooruit op loting en onthult nieuwe doelen: “Ik geef toe dat ik graag trofeeën in mijn kast heb staan” GVS

13 december 2018



Bron: Sporza, Belga 0 Europa League Uiteraard was Philippe Clement een tevreden coach na de 4-0-triomf. “Dit is een heel belangrijke avond voor de club.” En nu uitkijken naar de loting van maandag. “Maar ik spreek niet over grote namen, kleine ploegen doen het soms nog beter.”

Clement verraste voor de wedstrijd door Zinho Gano, Ibrahima Seck en Joseph Paintsil aan de aftrap te brengen. Sterkhouders Ally Samatta, Ruslan Malinovskyi en Dieumerci Ndongala verdwenen zo naar de bank. “De wedstrijden komen zo snel, dit was al de 32ste, en we moeten kijken op training hoe fit de spelers zijn. Aan de hand daarvan en de analyse van de tegenstander kiezen we de basiself. Ik koos voor Gano en Seck omwille van hun frisheid en kracht bij stilstaande fases. De jongens bevestigen zo dat wij een brede selectie hebben. Dat komt omdat iedereen de voorbije maanden is blijven werken. De jongens die de afgelopen tijd minder speelden kregen na wedstrijden extra looptrainingen. Dan zie je dat op de momenten dat je ze nodig hebt ze ook meteen hun niveau halen.”

Na vijf minuten keken de bezoekers uit Noorwegen al tegen een 2-0-achterstand aan en was de wedstrijd zo goed als gespeeld. Bovendien waren het de eerste twee kansen voor de thuisploeg en zo namen ze meteen revanche voor de kritiek van afgelopen weekend, toen ze in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk van de 26 doelpogingen er amper 7 tussen het kader kregen en vervolgens in eigen huis puntenverlies moesten toestaan (1-1). “Het was dan ook een van mijn hoofdpunten in mijn meeting voor de match, dat de efficiëntie moest terugkomen. De reactie van mijn groep was dan ook perfect en ik hoop dat nu nog vier wedstrijden zo te houden voor de winterstop. Je ziet deze groep stappen maken. Belangrijk is ook dat ze stilaan leren samenspelen met Gano. Dat is anders dan met Samatta en nu kunnen we verschillende manieren hanteren.”

En nu de loting als reekshoofd en dus eerst een uitwedstrijd. “Ik heb nog geen favoriete tegenstander bij de loting. Eerlijk, ik weet nog niet wie erbij zit. Lange verplaatsingen zou ik liever vermijden, gezien het drukke schema dat we hebben. Op voorhand had ik zelfs willen tekenen voor alleen die kwalificatie, maar ik denk dat we die groepswinst verdiend hebben. We waren de beste ploeg in deze poule. Uiteraard is het interessant dat we nu eerst een uitwedstrijd mogen spelen, wat de tegenstand betreft blijven we afhankelijk van de loting. Ik spreek niet alleen over grote namen, kleine ploegen doen het soms nog beter.”

32 wedstrijden, competitieleider, overwintering in Europa en een Belgisch Bekeravontuur: het parcours van de Genkenaars oogt lang en indrukwekkend, maar de prijzen worden pas aan het einde van het seizoen uitgereikt. “Een trofee is dit zeker nog niet, maar wel een belangrijke avond voor de hele club. De groepsfase van de EL halen was al een doelstelling op zich, maar ik moet toegeven dat ik graag trofeeën in mijn kast heb staan. Nu is de kwalificatie in de Beker nog belangrijk en daarna de winterbreak als leider ingaan. Als dat lukt, zijn we de beste ploeg geweest in 2018 in België. Er zijn de komende weken dus nog een aantal mooie doelen voor mijn groep.”

Sarpsborg-coach Bakke: “Beste team heeft groep gewonnen”

“Het beste team heeft deze groep gewonnen”, gaf Sarpsborg-coach Geir Bakke na de wedstrijd toe. “Onze start was slecht, heel slecht zelfs. We lieten hen te makkelijk in de wedstrijd komen. Het probleem was dat we de tegenstander deze keer niet konden frustreren, dat lukte in de vorige wedstrijden wel en het werd een van onze sterktes. Ook fysiek leek Genk beter dan in de heenwedstrijd. Ze hadden hun opstelling wel wat aangepast, maar dat kunnen ze zich dankzij hun brede kern veroorloven.”

Voor Sarpsborg is het eerste Europese avontuur afgelopen. “Dit was een mooie ervaring voor ons, het was inspirerend om tegen zo’n goede ploegen te mogen spelen. We hebben hieruit geleerd en daar gaan we nu aan werken. Dat zal op termijn opleveren.”