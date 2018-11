Pär terug in zijn vertrouwde Astridpark: Zetterberg staat in Europa League Hein Vanhaezebrouck al bij MDB

29 november 2018

Pär Zetterberg is terug in zijn vertrouwde Astridpark. Niet op het veld, maar wel langs de zijlijn. Hoewel de 48-jarige Zweed officieel pas op 1 januari voor Anderlecht zou beginnen als assistent-trainer, nam de voormalige smaakmaker van paars-wit vanavond zijn plek al in op de bank. Zo werd Hein Vanhaezebrouck vanavond in het Europa League-duel al geflankeerd door Karim Belhocine en dus ook Pär Zetterberg. De twee konden het blijkbaar goed met elkaar vinden, want de T1 van Anderlecht was bij momenten druk aan het overleggen met Zetterberg. Zo prijkte het Anderlecht-logo nog eens op de borst van Pär Zetterberg.