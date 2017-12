OVERZICHT: Gattuso beleeft ook in tweede wedstrijd AC Milan weinig plezier, knappe assist Januzaj helpt Sociedad niet aan groepswinst YP

Bron: Europa League 0 Photo News Gennaro Gattuso. Europa League Zenit Sint-Petersburg heeft zich donderdagavond op de slotspeeldag van de groepsfase in de Europa League verzekerd van winst in groep L. De Russen wonnen het rechstreekse duel om de eerste plaats op het veld van Real Sociedad met 1-3.

Zenit ging met een 0-1 de voorsprong rusten dankzij Erokhin (35.), die in de herneming de netten deed trillen. Op het uur bood Adnan Januzaj de gelijkmaker op een presenteerblaadje aan. Na een knappe versnelling liet hij zijn mannetje achter, Willan José (58.) had de assist maar binnen te tikken. Sociedad moest winnen om groepswinnaar te worden, maar slaagde daar niet in. Ivanovic (64.) en Paredes (85.) legden de 1-3 eindstand vast. Rosenborg en Vardar, beiden al uitgeschakeld, sloten hun Europese campagne af met een 1-1 gelijkspel.

Plzen wipte in groep G op de valreep over Steaua Boekarest naar de eerste plaats. De Tsjechen wonnen zelf met 0-2 bij rode lantaarn Hapoel Beer Sheva, terwijl Boekarest met 2-1 onderuit ging tegen het Zwitserse Lugano. Plzen en Boekarest waren evenwel al zeker van hun plaats in de knock-outfase. Lugano en Hapoel waren al uitgeteld.

Arsenal zette zijn groepswinst in groep H extra kracht bij door met 6-0 te winnen tegen BATE Borisov. In Belgrado vochten Rode Ster en Keulen onderling uit wie samen met de Gunners naar de volgende ronde mocht. Dankzij een 1-0 zege verzekerde Rode Ster zich van zijn plaats in de zestiende finales.

Photo News Mohamed Elneny krijgt felicitaties van zijn ploegmaats bij Arsenal.

Salzburg was al zeker van groepswinst en ging op bezoek bij Marseille. L'OM had tegen de Oostenrijkers minstens een punt nodig om de tweede plaats in poule I veilig te stellen. Het bleef uiteindelijk 0-0, waardoor Marseille samen met Salzburg doorstoot. Konyaspor en Guimaraes, die het op een 1-1 gelijkspel hielden, zullen niet Europees overwinteren.

Athletic Bilbao opende in groep J met een 1 op 9, maar met twee opeenvolgende zeges hield het zijn kansen op de zestiende finales gaaf. Tegen Zorya Luhansk moesten de Basken minstens een punt halen om zich te verzekeren van de tweede plaats. Bilbao won uiteindelijk met 0-2 en snoepte het reeds geplaatste Östersunds zo alsnog de groepswinst af. De Zweden speelden 1-1 gelijk tegen Hertha Berlijn, in de slotminuten misten ze een strafschop.

Sheriff Tiraspol is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de zestiende finales van de Europa League. De Moldavische landskampioen begon als leider in groep F aan de slotspeeldag, maar tuimelt na een 2-0 nederlaag in en tegen Kopenhagen nog naar de derde plaats. Met een gelijkspel was Sheriff zeker van een plaats in de knock-outfase, Kopenhagen moest winnen. Op het uur had de thuisploeg zijn schaapjes op het droge, nadat Sotiriou (57.) en Luftner (60.) kort na elkaar scoorden. De ploeg van Ziguy Badibanga, die de volledige wedstrijd speelde, kreeg in de 71e minuut het nekschot wanneer Jairo rood pakte. Badibanga knalde tien minuten voor tijd nog een penalty tegen de paal. In de andere partij in poule F ging Lokomotiv Moskou met 0-2 winnen in het Tsjechische Zlin, waardoor de Russen als groepswinnaar doorstoten. Kopenhagen verzamelde net als Sheriff 9 punten, maar was de betere in de onderlinge duels. De heenwedstrijd in Moldavië was op 0-0 geëindigd.

In de overbodige partij tussen Apollon en Everton, beiden uitgeschakeld, boekten de Toffees hun eerste zege in groep E. Ademola Lookman (21. en 27.) scoorde in Cyprus twee doelpunten. De assist voor het tweede doelpunt kwam op naam van Kevin Mirallas, al was het vooral Lookman die met een knap afstandsschot al het werk verrichtte. Nikola Vlasic (87.) legde de 0-3 eindstand vast. Mirallas werd in de 89e minuut gewisseld. In het duel om groepswinst haalde Atalanta het met 1-0 van Olympique Lyon. Bij de Italianen kwam Timothy Castagne niet van de bank. Everton (4 ptn) strandt op de derde plaats, Apollon (3 ptn) is laatste.

AEK Athene moest in groep D een nederlaag op het veld van Austria Wenen vermijden om zich te plaatsen en slaagde in zijn opdracht. Met Viktor Klonaridos die het slotkwartier volmaakte bleef het 0-0, waardoor de Grieken samen met groepsleider AC Milan doorstoten. De Rossoneri verloren met een B-elftal op het veld van het Kroatische Rijeka (2-0). Na een puntendeling tegen Benevento (2-2) in de Serie A lijdt kersvers coach Gennaro Gattuso opnieuw gezichtsverlies.

EPA Lucas Biglia kon zijn team niet naar de overwinning stuwen.

In groep B veranderde er niets meer. Dynamo Kiev won met 4-1 van Partizan en gaat als groepswinnaar naar de zestiende finales. Ook Partizan stoot door. Skënderbeu sloot zijn Europa League-campagne af met een 2-1 nederlaag tegen Young Boys in Bern en eindigt laatste. Oude bekende Gavazaj (ex-speler van Gent en Roeselare) opende voor de bezoekers de score, de Albanese Belg Donjet Shkodra kwam niet in actie.

Photo News Ook Kiev is geplaatst voor de volgende ronde.

Astana en Slavia Praag vochten onderling uit wie samen met Villareal mocht doorstoten in groep A. De Kazakken trokken na een 0-1 zege in Tsjechië aan het langste eind. Villarreal leed in eigen huis een verrassende 0-1 nederlaag tegen rode lantaarn Maccabi Tel Aviv.

Van groep C kwalificeerden Braga en Ludogorets zich voor de zestiende finales.

De loting voor de zestiende finales wordt komende maandag (13u00) uitgevoerd in het Zwitserse Nyon.

EPA De spelers van Astana aan het feest.