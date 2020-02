OVERZICHT EL: Dendoncker en Lukaku naar de volgende ronde, Arsenal en Ajax uitgeschakeld Redactie

27 februari 2020

23u40 0 Europa League Naast Gent-Roma en Manchester United-Club Brugge stonden er nog enkele interessante affiches op het programma in de Europa League. Onder andere Leander Dendoncker en Romelu Lukaku kwamen in actie. Een overzicht.

Espanyol - Wolves: 3-2

Wolves stond na de heenmatch in Engeland al met anderhalf been in de 1/8 finales na een 4-0-zege tegen Espanyol. In de terugmatch kwamen de Spanjaarden na een kwartier op voorsprong via Calleri, maar Adama Traoré nam enkele minuten later de hoop op een spectaculaire comeback helemaal weg. Calleri maakte in de toegevoegde tijd zijn hattrick nog compleet, tussendoor scoorde ook Doherty nog voor Wolves: 3-2. De thuiszege is een troostprijs voor Espanyol, maar Wolves - met Leander Dendoncker 90 minuten tussen de lijnen - bekert verder.

FC Basel - APOEL Nicosia: 1-0

De Zwitsers maakten de terugmatch al overbodig door in Cyprus met 0-3 te gaan winnen. Ook in eigen huis was Basel baas. Fabian Frei zette de thuisploeg zo’n vijf minuten voor rust op voorsprong vanop de stip. Alle spanning - voor zover die er nog was - uit de wedstrijd en Basel met gemak naar de volgende ronde.

FC Porto - Leverkusen: 1-3

Porto had na de match in Duitsland nog uitzicht op de volgende ronde na een 2-1-nederlaag. Maar de wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de Portugezen: Alario zette Leverkusen na tien minuten op voorsprong. In de tweede helft zonk het schip van coach Sergio Conceição helemaal: Demirbay en Havertz zetten de bezoekers op rozen, Porto-spits Marega milderde nog tot 1-3. Tot overmaat van ramp moest Soares met rood naar de kant. Leon Bailey en coach Peter Bosz mogen met Leverkusen naar de 1/8 finales.

LASK Linz - AZ Alkmaar: 2-0

Club Brugge ondervond in de voorrondes van de Champions League al dat LASK Linz een lastige tegenstander is en ook AZ kan daar nu van meespreken. In Alkmaar werd het nog 1-1, maar in Oostenrijk gingen de Nederlanders ten onder. Marko Raguz nekte AZ met twee doelpunten en trapte LASK eigenhandig naar de volgende ronde.

Malmö - Wolfsburg: 0-3

Twee (oude) bekenden met een paars-witte link bij Malmö: Behrang Safari speelde twee jaar op de linksachter bij Anderlecht, dat ook spits Thelin tijdelijk bij Malmö stalt. Ze konden evenwel niet verhelpen dat hun ploeg kansloos uit de Europa League werd geknikkerd door Wolfsburg. In de heenmatch wonnen de Duitsers met 2-1, in Zweden werd het 0-3.

İstanbul Başakşehir - Sporting CP: 3-1

İstanbul Başakşehir - met Demba Ba in de spits - had werk voor de boeg na de heenmatch. In Portugal gingen ze met 3-1 de boot in. Voor de rust leken de Turken de comeback te realiseren: via goals van Skrtel en Aleksic doken ze met een 2-0-voorsprong de kleedkamers in. Twintig minuten voor tijd schonk Vietto Sporting het o zo belangrijke uitdoelpunt. Sporting leek op weg naar de 1/8 finales, maar in de toegevoegde tijd bepaalde Visca daar anders over. 3-1 en verlengingen in Istanbul. We leken op weg naar een strafschoppenreeks. Het zou maar één elfmeter worden. Scheidsrechter Mateu legde de bal in de laatste minuut van de extra tijd op de stip. Visca trapte Sporting met zijn tweede goal uit de Europa League.

Ajax - Getafe: 2-1

Getafe deed zichzelf in de heenmatch een mooie uitgangspositie cadeau. Het mocht met een 2-0-bonus naar Amsterdam. Ajax droomde van een mirakel, maar mocht die ambitie na vijf minuten al op zijn buik schrijven. Jaime Mata zette Getafe mooi op voorsprong. De thuisploeg was niet aangeslagen en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Donny van de Beek zette zich door en vond Danilo aan de tweede paal: 1-1. Ajax had het moeilijk met het stugge Spaanse blok. Net voorbij het uur vonden de Nederlanders dan toch een opening. Matias Olivera kopte een scherpe vrije trap van Eiting in eigen doel. Doelman Soria was kansloos. Ajax probeerde nog wel, maar het is Getafe dat doorgaat.

Arsenal - Olympiakos: 1-1

Arsenal had de heenmatch in Griekenland met 0-1 gewonnen en leek dus goed op weg om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Tot Pape Cissé na de rust Leno klopte. De uitgoal van de Gunners was meteen uitgewist. Zo speelden Arsenal en Olympiakos verlengingen in het Emirates Stadium. Daarin was het lang wachten op doelgevaar, tot Pierre-Emerick Aubameyang er met een heerlijke volley 1-1 van maakte. Olympiakos kon de thuisploeg lang niet in verlegenheid brengen, tot in de 119e minuut. El Arabi reageerde het alertst op een voorzet: 1-2. Aubameyang miste nog dé kans op de gelijkmaker. Olympiakos schakelt Arsenal in eigen huis uit en stoot door naar de 1/8 finales.

Celtic - Kopenhagen: 1-3

Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch lag alles nog open op Celtic Park. In de eerste helft zagen we wel veel balbezit voor de thuisploeg, maar op doelpunten was het wachten tot na de pauze. De VAR keurde de openingsgoal van Celtic af. Nauwelijks twee minuten later lag de bal er plots in aan de overkant. Santos bracht Kopenhagen op voorsprong. De Denen leken op weg naar de volgende ronde, tot Edouard tien minuten voor tijd vanop de stip gelijkmaakte voor Celtic. Vijf minuten later zag de wereld er plots helemaal anders uit. Biel en N’Doye maakten het muisstil in Celtic Park. De Schotten liggen uit de Europa League, Kopenhagen mag door naar de 1/8 finales.

Inter - Ludogorets: 2-1

Inter gaat ten koste van Ludogorets naar de 1/8 finales van de Europa League. Na de 0-2-zege in Bulgarije - waaronder een strafschopgoal van Lukaku - waren de Italianen al zo goed als zeker van de volgende ronde. In tegenstelling tot de heenmatch startte de Rode Duivel in de basis bij Internazionale. In een leeg San Siro kwam Ludogorets zowaar op voorsprong via Oliveira, maar een eigen doelpunt van Terziev bracht de stand weer in evenwicht. Op slag van rust maakte Lukaku er met een kopbal en een flinke dosis geluk 2-1 van. In de tweede helft kwam Inter nooit echt in de problemen, Lukaku en co blijven in de running voor de Europa League.

SL Benfica - Shakhtar Donetsk: 3-3

Shakhtar trok met een kleine bonus naar Lissabon. In Donetsk wonnen de Oekraïners met 2-1. Na nog geen kwartier hadden we al twee doelpunten gezien. Pizzi opende de score voor de thuisploeg, drie minuten later hingen de bordjes na een eigen doelpunt van Ruben Dias in evenwicht. De centrale verdediger had wel zin in een hoofdrol, want voorbij het halfuur maakte hij zijn foutje goed door de 2-1 te maken. Vlak na de rust schonk Rafa Silva Benfica virtueel een plaats in de 1/8 finales, maar de vreugde duurde niet lang. Stepanenko maakte twee minuten later de 3-2. Alan Patrick stelde de Oekraïnse kwalificatie veilig met de 3-3.

Sevilla - Cluj: 0-0

Cluj hield Sevilla in de heenmatch op 1-1 en maakte dus nog kans op de volgende ronde. Voor de Spanjaarden leek er lang geen vuiltje aan de lucht, tot Cluj er in de slotfase plots 0-1 van maakte. De thuisploeg slaakte een zucht van opluchting toen de VAR het doelpunt afkeurde. Sevilla zo dankzij het uitdoelpunt in Roemenië naar de volgende ronde.