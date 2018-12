Overbodig duel eindigt op troosteloze 0-0, Anderlecht verlaat Europese scène met rode lantaarn LPB

22u45 9 Dinamo Zagreb DZA DZA 0 einde 0 AND AND Anderlecht

Anderlecht verlaat de Europese scène met een 0-0-gelijkspel bij Dinamo Zagreb. In een overbodig duel gebeurde omzeggens niks. Paars-wit verdedigde secuur, het moet gezegd, al hadden ze bij Dinamo de turbo thuisgelaten. Frank Boeckx, die nog eens mocht opdraven, beleefde een rustige avond. Goed verdedigen is één ding, offensief was het een heel stuk minder bij RSCA. Bakkali, weer in genade aangenomen, zorgde na 12 minuten voor het eerste Brusselse schot tussen de palen. Een hoopgevend begin, maar de realiteit was bikkelhard. Pas in de absolute slotfase mochten we een tweede streepje zetten, met dank aan Kayembe. Tristesse alom.

Geen zorg voor de onvermoeibare fans van Dinamo, 90 minuten lang aan het zingen: zij zien hun ploeg voor de eerste keer in de geschiedenis overwinteren in Europa. Een eer die dit jaar, in een nochtans meer dan haalbare poule, niet is weggelegd voor Anderlecht. De troepen van Hein Vanhaezebrouck sluiten hun Europese campagne af met drie punten, na evenveel draws, en een troosteloze laatste plaats. En dat in een poule met een Turkse degradatiekandidaat en het nummer acht van Slowakije. Tja.