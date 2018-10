Oude bekenden over tegenstanders Anderlecht, Standard en Genk van vanavond: “Beste Dinamo dat ik ooit zag. Ze zijn favoriet tegen paars-wit” PJC/MVS/TTV

04 oktober 2018

Mornar: "Beste Dinamo dat ik ooit zag"

't Was geen lucky shot, die 4-1 tegen Fenerbahçe. Ivica Mornar (44), Kroatische ex-spits van Anderlecht en Standard, schat Dinamo Zagreb hoog in: "Zij zijn favoriet."

"Een mix van talent en karakter." Zo omschrijft Ivica Mornar, kampioen met Anderlecht in 2004 en tegenwoordig actief in de toeristische sector van Split, het huidige Dinamo Zagreb. "Ik heb de topper tegen Split gevolgd (0-0, red.). (blaast) Goeie ploeg, hoor. Sterker nog: ik zag nooit een beter Dinamo! Het wordt voor Anderlecht uitkijken voor Orsic, Hajrovic - zijn techniek is fantastisch - en Gavranovic."

Het maakt dat Mornar Dinamo "de favoriet" noemt. "Niet het minst omdat Anderlecht in een crisis zit. (zucht) Destijds toen ik er arriveerde, was Anderlecht ook een team in opbouw - Koller, Radzinski en Goor waren net vertrokken. En toen zei men ook dat het ons aan kwaliteit ontbrak, maar na verloop van tijd boekten we resultaten, hoor. Weet je waarom? Omdat we een bende winnaars bij mekaar waren - het ging er af en toe stevig aan toe in de kleedkamer. Vanop een afstand bekeken lijkt het me nu een te brave vestiaire..."

Wie wel voor vuur zorgt, is Hein Vanhaezebrouck - is het niet op het veld, dan wel door met de supporters in conflict te gaan. "Zeer onverstandig", vindt Mornar. "Ik snap wel dat Vanhaezebrouck in een vlaag van ontgoocheling sprak, maar toch... Met Aimé Anthuenis wast dat nooit gebeurd. Ik snap het ook niet goed: ik heb nooit problemen gehad met de fans. Zij zijn top, op voorwaarde dat de spelers alles geven."

Zoals Mornar dat deed bij RSCA. Hij was niet de meest verfijnde, maar toch geliefd: "Nooit ben ik uitgefloten. (mijmert) Ach, Anderlecht zit nog steeds in mijn hart. Wekelijks bekijk ik de resultaten." Het zal vanavond niet anders zijn...

Mujangi Bia: "In grote matchen staan ze er"

Akhisarspor. Slechts 11de op 18 ploegen vorig seizoen in de Turkse Süper Lig. Nu ook weer 16de, na een povere 5 op 21. En tóch spelen ze Europees. Als bekerwinnaar. Te sterk voor Galatasaray en Fenerbahçe. "Pas dus toch maar op, Standard", vertelt ex-Rouche én ex-Akhisarspor Geoffrey Mujangi Bia, die tegenwoordig bij Lokeren speelt.

Vorig seizoen speelde Bia een half jaar bij Akhisarspor. Uitgeleend door een andere Turkse eersteklasser, Kayserispor. Uiteindelijk kwam Bia slechts vier keer in actie, 68 minuten. "Ik had er graag meer willen spelen, het was een aangename club", klinkt het. Een niet te onderschatten tegenstander ook, zo blijkt. Ze wonnen nog maar één keer dit seizoen, maar deden dat wél tegen leider Galatasaray. Met 3-0 dan nog. "Het typeert Akhisarspor helemaal", gaat Bia verder. "In de grote matchen staan ze er. Het is vaak alles of niets bij hen. Ze kunnen heel goed zijn, maar ook heel slecht. Onvoorspelbaar. De motivatie van de dag bepaalt veel. Zien ze de wedstrijd tegen Standard als 'grote match' of niet?"

De sterktes van Akhisarspor? "Laat hen niet in hun spel komen. Probeer zo snel mogelijk te scoren, dan heb je nadien ruimte", geeft Bia nog enkele tips. "Akhisarspor is sterk achterin. Stevig en agressief, maar traag. Als Standard de bal vlot laat rondgaan, hebben ze een goede kans. Op het middenveld lopen wel een paar creatieve spelers. De besten? Yevhen Seleznov. Ex-Shakhtar Donetsk en Dnipro. In 2015 de finale van de Europa League gespeeld. 58-voudig international. Hij is de beste speler, ja. Ook middenvelder Sissoko en rechtsback Lopes zijn toppers. Eerlijk: ik schat de kansen op fiftyfifty. De Turkse competitie is heus niet de makkelijkste competitie die er is. Hier in België kennen wij hen niet, maar zij redeneren net hetzelfde. Onderschat hen niet."

Arst: "Pas toch maar op"

Als het van ex-Standard- en -AA Gent-aanvaller Ole Martin Arst (44) afhangt, hoeft Genk zich vanavond normaal gezien geen zorgen te maken. Toch zijn de Limburgers ondanks de slechte reeks van Sarpsborg volgens de Noor beter op hun hoede: "Eerst en vooral zal het oude, versleten kunstgrasveld niet in het voordeel van Genk spelen. Dat de club de laatste maanden rotslecht speelt, hoeft niet zo veel te betekenen.

De focus ligt helemaal op het Europese avontuur, het eerste in hun tienjarig bestaan. Opletten voor middenvelder Kristoffer Zachariassen. Hij scoort, loopt en vecht als geen ander. Hun spits Mortensen is héél sterk in de lucht, en dan is er nog de Franse Muhammed, die razendsnel is. Op stilstaande fases is Sarpsborg doorgaans heel sterk. Ze steken er veel energie in en dat loont."