Oude bekende Diatta boezemt Solskjaer angst in: “Vergelijk hem met Mané. We gaan er de handen vol mee hebben” GVS

26 februari 2020

16u13

Bron: Belga 0 Club Brugge Daags voor de ontmoeting met Club Brugge op Old Trafford, nam Ole Gunnar Solskjaer de tijd om met de pers te praten. Hij had het onder meer over Krépin Diatta, de Senegalese winger van blauw-zwart die hij nog kent uit de Noorse competitie.

Diatta ontbrak vorige week in de heenmatch, die op 1-1 eindigde, maar is er morgenavond mogelijk wel opnieuw bij. "Ik weet dat Diatta opnieuw bij het team is. Hij is hun meest opwindende speler. Hij probeert dingen, heeft de x-factor, een fantastische balans. Je kan hem vergelijken met Sadio Mané. Onze verdedigers gaan er de handen vol mee hebben. En dan denk ik vooral aan jou, Luke", lachte Solskjaer tegen Luke Shaw die naast hem zat op de persconferentie.

Bij Manchester United zijn bijna alle spelers, op de langdurig gekwetsten Pogba en Rashford na, fit. "Er zijn wat tikjes uitgedeeld op training maar hopelijk zal iedereen oké zijn. We hebben een sterke en fitte selectie van 25 spelers.”