Opponenten van Romelu Lukaku nemen hun voorzorgen: mondmaskers en plastic handschoenen tegen coronavirus ABD

26 februari 2020

17u27 0 Europa League Het coronavirus houdt ook de sportwereld in zijn greep. En al zeker in Italië - het tot dusver meest getroffen land in Europa. Rode Duivel Romelu Lukaku en Inter nemen het morgen - in een publieksloos San Siro - op tegen het Bulgaarse Ludogorets. De bezoekers namen alvast hun voorzorgen.

Zo moesten de spelers en staf verplicht mondmaskers dragen toen ze arriveerden in Milaan. Er werden ook plastic handschoenen gedragen. Maatregelen om niet getroffen te worden door het coronavirus. Het Europa League-duel tussen Inter en Ludogorets is de enige Europese voetbalwedstrijd die deze week zonder publiek moet gespeeld worden. Afgelopen weekend werden al vier wedstrijden in de Serie A afgelast, waaronder Inter-Sampdoria.

Of wielerwedstrijden als de Strade Bianche en Milaan-Sanremo van start kunnen gaan, is onzeker. Daarom heeft Wout van Aert besloten om toch present te tekenen in het Vlaamse openingsweekend. De rugbymatch tussen Italië en Ierland in de Six Nations, dat gepland stond op 7 maart, is ook uitgesteld.

