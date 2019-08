Opdracht volbracht: Gent ziet Plastun snel gelijkmaken en haalt na zes duels de groepsfase Rudy Nuyens in Kroatië

29 augustus 2019

21u53 14 HNK Rijeka RIJ RIJ 1 einde 1 GNT GNT KAA Gent Europa League Drie voorrondes moesten ze ervoor overleven, maar AA Gent het ticket voor de Europa League gerecupereerd dat het in de bekerfinale verloor. Igor Plastun trapte de Buffalo’s in Rijeka naar de poules.

Als er één ding is waarop je dit seizoen je geld mag zetten bij AA Gent, dan is het dat de Buffalo’s altijd en overal weten te scoren. In Rijeka waren de troepen van Jess Thorup toe aan hun tiende wedstrijd van het seizoen en ook deze keer vonden de Buffalo’s hun weg naar de netten. AA Gent stuurde vanavond vanuit Rijeka nog een afvaardiging naar Monaco, waar de Buffalo’s morgenmiddag hun tegenstanders zullen kennen in de groepsfase.

Wie verwacht had dat Rijeka vol voor het offensief zou kiezen om zijn 2-1 achterstand uit de heenwedstrijd weg te werken, kwam bedrogen uit. De eerste tien minuten waren wél voor de Kroaten, die op de linkerkant van AA Gent vaak de ruimte zochten in de rug van Nana Asare. Dat lukte een paar keer, met dreigende situaties tot gevolg, maar telkens was een sterke Igor Plastun paraat om de gevaarlijke situatie te ontmijnen. Na die openingsfase liet Rijeka veelal de bal aan AA Gent, dat echter moeite vond om vooraan Laurent Depoitre te bereiken. Door het uitvallen van Roman Yaremchuk koos Jess Thorup voor een 4-2-3-1, waarbij ‘Lolo’ voorin vaak tegen een overmacht moest opboksen. De centrale verdedigers van Rijeka toonden zich bovendien sterk in de luchtduels.

Rijeka verloor al vroeg zijn diepe spits Colak, maar uitgerekend invaller Puljic bracht de Kroaten na een goed halfuur op voorsprong. Nana Asare legde een voorzet knullig in de voeten van Acosty, die Puljic de 1-0 op een presenteerblaadje voor de voeten legde. Alwéér zag Asare er bij dat tegendoelpunt niet te best uit. De inmiddels 33-jarige linksachter verdient een standbeeld voor zijn verdiensten ten tijde van de hoogdagen van de Buffalo’s in België en in Europa, maar steeds vaker - en vooral: té vaak - ontpopt hij zich de laatste tijd als een brokkenpiloot in de Gentse defensie. De Iraanse aanwinst Mohammadi mag stilaan gaan tonen dat hij het lek kan dichten op de Gentse linkerkant.

Plastun bevrijdt

Het gejuich om het doelpunt van Puljic daverde nog na in het Rujevicastadion, toen de 1-1 viel. Niet toevallig gebeurde dat alweer bij een stilstaande fase, dit seizoen één van de sterke wapens van AA Gent. De bal bleef in de kluts hangen voor het doel van Prskalo, tot Igor Plastun verwoestend uithaalde. Een héle belangrijke goal, die de Buffalo’s meteen weer uit de problemen haalde. Het was Plastun gegund dat uitgerekend hij dat doelpunt aantekende, want de Oekraïner beloonde daarmee zijn goeie seizoenstart. In niets herkennen we nog de Plastun die vorig seizoen soms onzeker achteruit zakte. Het vertrouwen straalt er tegenwoordig gewoon af bij de Oekraïner, die vaak vooruit verdedigt en zijn inspeelpasses verzorgt.

Plastun behoorde in Rijeka tot de uitblinkers, maar er was er eentje die boven iedereen uitstak. Elisha Owusu speelde in Kroatië een geweldige wedstrijd. De 21-jarige Fransman recupereerde zowat elke bal die te recupereren viel en was vervolgens zelf nauwelijks van de bal te zetten. En eens hij de bal had, deed de jonge revelatie daar altijd iets goeds mee. Met Owusu heeft AA Gent een nieuw goudklompje in handen.

Dejaegere en Plastun zorgden nog voor dreiging voor de rust, maar na de pauze moest Kaminski aan de bak op een uithaal van Puljic. Rond het uur zette Rijeka een offensief in, maar echt gevaar kwam daar niet uit voort en al snel heroverde Gent de controle. Sven Kums hield het intussen langer vol dan verhoopt, maar een kwartier voor tijd moest hij naar de kant met krampen. Opdracht volbracht.