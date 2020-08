Ook United staat in de halve finales van de Europa League, Fernandes is penaltyheld in verlengingen Redactie

10 augustus 2020

23u39 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 0 FCK FCK FC Kopenhagen Europa League Het heeft iets meer dan 90 minuten geduurd, maar Manchester United heeft zich net als Inter bij de laatste vier in de Europa League gevoegd. De Engelsen hadden tegen Kopenhagen wel verlengingen nodig. Bruno Fernandes was de held met een penaltygoal.

Kopenhagen, dat in de Deense competitie als tweede eindigde, bereikte vorige week verrassend de kwartfinales. Na een nederlaag van 1-0 in de eerste wedstrijd, werd Istanbul Başakşehir, de kampioen van Turkije, in de return met 3-0 verslagen. In Keulen, een van de vier Duitse steden waar het toernooi om de Europa League wordt afgerond, begon Kopenhagen ook aardig. De eerste mogelijkheden waren voor het team van de Deense coach Ståle Solbakken.

Manchester nam na de openingsfase het initiatief over en kort voor rust leek Mason Greenwood de Engelse club op voorsprong te brengen. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Ook na rust zag United een doelpunt worden afgekeurd. Marcus Rashford stond in de 57ste minuut eveneens buitenspel. Kort daarna schoot Greenwood de bal na een mooie trap tegen de paal.

Kopenhagen haalde de verlenging, maar kwam daarin al snel op achterstand. Anthony Martial werd in de rug gelopen door Andreas Bjelland. Fernandes benutte de strafschop. Kopenhagen was niet meer in staat iets terug te doen, ondanks een waanzinnige match van doelman Johnsson met niet minder dan 13 reddingen. United komt bij de laatste vier uit tegen de winnaar van het duel tussen Sevilla en Wolverhampton Wanderers.



