Ook tegen het sterke Krasnodar past Standard zich niet aan: “We stappen niet af van onze filosofie” Frank Dekeyser

08 november 2018

08u42 0 Europa League De inzet is hoog voor Standard. Verlies tegen Krasnodar betekent zo goed als zeker de Europese uitschakeling - tenzij er gestunt wordt tegen Sevilla. Défaite interdite. “We zullen een mini-exploot nodig hebben”, aldus Michel Preud’homme.

Wikipedia: Krasnodar heette vroeger Jekaterinodar (geschenk van Catherine de Grote). In 1920 kreeg de stad de huidige naam - ‘geschenk van de roden.’

Krasnodar is chaotisch. Moderne gebouwen staan er naast de oudere, communistische blokken beton. Files zijn er een hele dag door - de chicste Mercedes rijdt er zij aan zij met de meest aftandse Lada. Stad van contrasten. Helemaal ongezellig is het echter niet. De binnenstad heeft her en der zijn charmes.

Net buiten dat centrum moet het vanavond gebeuren voor Standard. In het Krasnodar Stadium. Een architecturaal pareltje, gebaseerd op het Colosseum in Rome. Since 2016. Raar maar waar: geen WK-stadion - om ‘politieke redenen’ wordt gefluisterd. “De accommodatie is impressionant”, vindt ook Preud’homme. “Het is goed dat mijn spelers zulke matchen spelen.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN