Ook AA Gent na goal Depoitre en dubbel van David tegen Larnaca naar laatste voorronde Rudy Nuyens

15 augustus 2019

22u37 16 KAA Gent GNT GNT 3 einde 0 AEK AEK AEK Larnaca Europa League AA Gent maakte het zichzelf nog moeilijker dan verwacht tegen AEK Larnaca, maar Laurent Depoitre zorgde even na het uur voor een bevrijdende treffer. Jonathan David zorgde in blessuretijd nog voor een riante 3-0. Volgende week al bekampen de Buffalo’s thuis Rijeka in de play-offs van de Europa League.

In de Ghelamco Arena keek iedereen uit naar de eerste gezamenlijke operaties van Laurent Depoitre en Roman Yaremchuk, maar het eerste kwartier van de Buffalo’s was niet om aan te zien. Hinkte de ploeg op twee gedachten omdat de 0-0 van bij de aftrap goed was voor de kwalificatie? Nervositeit was hoedanook nergens voor nodig, maar ze droop in alle facetten af van AA Gent. Foute passes en foute keuzes stapelden zich op, ook in de defensie leek de organisatie bij momenten zoek. Niet dat Thomas Kaminski echt aan de bak moest, maar de technische vaardige Spanjaarden mochten wel teveel begaan. Grote dreiging leverde dat niet op, maar de tegengoal die Gent moest vermijden had zomaar uit de lucht kunnen vallen. Dat de nervositeit in alle geledingen zat, bleek uit de manier waarop Jonathan David - doorgaans de rust zelve aan de bal - twee onbesuisde pogingen over het doel van doelman Tono joeg.

Na een kwartier kreeg AA Gent eindelijk wat meer greep op de match. Het samenspel liep een stuk vlotter en Yaremchuk begon door de Cypriotische defensie te snijden. Dat had halfweg de eerste helft een penalty kunnen opleveren, toen Sastre in de rechthoek aan de schouder van de Oekraïner trok. De Zweedse scheidsrechter Strömbergsson toonde ten onrechte geel voor Yaremchuk. De regels schrijven tegenwoordig voor dat je voor een bal die vanuit je rug tegen je arm komt een strafschop tegen kan krijgen, maar je handen thuis houden in een duel hoeft blijkbaar nog altijd niet.

Voor de Buffalo’s was die fase het signaal om het tempo op te krikken. Larnaca moest achteruit en kwam voor de rust nog amper van de eigen helft weg. Op aangeven van Asare kon Yaremchuk aanleggen, maar zijn schot werd afgeblokt in corner. Plastun kopte uit die hoekschop uitstekend naar de hoek, maar doelman Tono bracht met een zweefduik redding. Dejaegere joeg een kans over doel en Yaremchuk haalde nog eens fors uit, maar Tono kon de bal nog in hoekschop zweven. Yaremchuk probeerde het nog een keer met een listige kattenpoot, maar de bal ging voorlangs. AA Gent liet zo na zijn momentum in de match te grijpen.

1. Nana Asare 25/2194

2. Thomas Foket 25/1997

3. Stefan Mitrovic 22/1894#gntlar #UEL #COBW

‘Lolo’ met bom in de kruising

Dat brak na de rust bijna zuur op, want de Cyprioten hadden in de catacomben van de Ghelamco Arena een tweede adem gevonden. Het besef dat enkel een doelpunt hen heil kon bezorgen, trok Larnaca in het offensief. Thomas Kaminski moest tot twee keer toe redding brengen, eerst op een schot van Giannou en even later op een poging van Sastre. AA Gent ging er zowaar van bibberen en herviel in de nervositeit van het openingskwartier. De passing verliep weer een stuk moeizamer, te vaak konden de Cyprioten hun ding doen in de opbouw.

Op onze openingszin na nog geen woord over Laurent Depoitre, zal u allicht opgemerkt hebben. De spits leek te kampen met de naweeën van maanden zonder voetbal en zat niet goed in de wedstrijd. Toch was hij het die AA Gent even na het uur bevrijdde. Lustig devieerde een hoekschop van Odjidja bij de eerste paal tot voorbij het penaltypunt, waar ‘Lolo’ een bom in de kruising joeg. Even later legde Depoitre de 2-0 panklaar voor Lustig, maar de Zweed joeg de open kans naast. Zo was Laurent Depoitre meteen elke gespendeerde euro waard voor de Buffalo’s. Tien minuten voor tijd kreeg hij zijn applausvervanging. Zondag wacht alweer Oostende. En donderdag komt Rijeka - dat in twee wedstrijden moeiteloos de maat nam van Aberdeen - naar de Ghelamco Arena, met een ticket voor de groepsfase van de Europa League als inzet. In blessuretijd kon Jonathan David nog twee keer ontsnappen aan de Cypriotische defensie, met een riante 3-0 tot gevolg.