Onze videoman in Waregemse spionkop na 3 op 27: "We blijven geloven in Dury"

Mathieu Goedefroy

23u23 0

Ondanks een dramatische 3 op 27 in de competitie zit Francky Dury nog stevig in het zadel bij Zulte Waregem. Dat bleek gisterenavond uit een rondvraag van onze videoman in de spionkop aan de Gaverbeek. "We geloven nog in Francky", klonk het massaal bij de fans. "Hij is en blijft een cultfiguur." De coach van Essevee kan de komende weken dus op beide oren slapen, bij de supporters wordt hij nog steeds op handen gedragen.

Photo News