Onze Standard-watcher ziet de Luikenaars gokken en verliezen in Rusland: “Jammer van die drie fatale minuten” Frank Dekeyser

08 november 2018

20u57 0 Europa League De durf van Preud’homme werd niet beloond. Standard bracht Krasnodar op de rand van de afgrond, maar slikte twee goals in het slot. Het Europese avontuur lijkt voorbij.

Krasnodar! Krasnodar! Krasnodar!

De fans riepen zich de longen uit het lijf in het wedstrijdbegin - uitstekende akoestiek in het Krasnodar Stadium. Sergey Galistky, de steenrijke voorzitter van de Russische club, heeft er zijn werk van gemaakt. Money well spent.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Krasnodar

sportdiscipline

voetbal

sport

Standard

sportevenement

Wanderson