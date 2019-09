Exclusief voor abonnees Onze Standard-watcher: “Rouches winnen op discipline... en met wat geluk. Daar is niks mis mee” Frank Dekeyser

19 september 2019

21u03 0 Europa League Het zijn de drie punten die tellen. De manier waarop - who cares? Standard klopte Guimaraes en kan daar niet anders dan blij mee zijn.

Een halfvol Sclessin bij de aftrap, dat was al lang geleden - het aanvangsuur (18u55) speelde wellicht een rol. Zo’n slechte eerste helft in Luik, dat was óók al lang geleden. Standard voetbalde vijfenveertig minuten te traag, te inspiratieloos. Vitória Sport Clube uit Guimaraes had weinig moeite om overeind te blijven.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

Guimaraes

sportevenement

Milinkovic-Savic

Limbombe