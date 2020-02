Exclusief voor abonnees Onze man in Engeland schouwt opponent van Club: “De façade oogt nog degelijk, maar in sé is Man United een weggezakt monument” Kristof Terreur in Engeland

17 februari 2020

23u11 0 Europa League Naam, imago en roemrijk verleden pompen de affiche tegen Club Brugge op, maar ’t is niet meer wat het geweest is. Manchester United is een club in volle reboot. Rondjes draaien en gemeen uithalen tegen de toppers.

Cristiano Ronaldo, Sir Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona, Peter Schmeichel, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, David Beckham, Wayne Rooney, Denis Law, Edwin van der Sar, Roy Keane, Dennis Irwin, Bryan Robson, Ryan Giggs, Nemanja Vidic, Ruud van Nistelrooij, Mark Hughes, Patrice Evra. Dat is waar Manchester United voor staat. Een liefhebber schudt uit de losse pols zo 20 namen die geschiedenis hebben geschreven voor de club. Een ‘Hall of Fame’ waar je van de ene trofee naar de andere struint.

