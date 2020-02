Onze huisref Tim Pots over uitsluiting van Deli na dom hands: “Geel was beter geweest” MVS

27 februari 2020

21u51 2

Dom, dommer, Deli. Na goed 22 minuten sloeg Simon Deli een schot van James uit doel. Ook al stond Mignolet nog achter hem. Rood voor de Club-verdediger en strafschop voor Man United. De VAR riep scheidsrechter Gözübüyük nog even naar het scherm, maar die bleef bij z’n besluit. Maar... had de Ivoriaan wel uitgesloten moeten worden?

Nee, zo oordeelt onze huisref Tim Pots. “Omdat je enkel rood mag trekken als je zéker bent dat die bal binnen ging. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm, omdat hij vond dat Mignolet nog bij de bal kon. Ik ben het eens met de VAR, Deli verhinderde volgens mij geen gemaakt doelpunt. En dus was een gele kaart beter geweest. De scheidsrechter heeft de fase uiteindelijk een keer of zes gezien en was blijkbaar zelfs dan nog altijd zeker dat de bal binnen zou zijn gegaan.”

Simon Deli had geen fijne avond in Manchester, maar toch viel er goed nieuws te rapen...😂🤸‍♂ pic.twitter.com/3Hv03EJk8w Play Sports(@ playsports) link

