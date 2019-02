Onze columnist merkt op hoe alle energie weggevreten wordt door titelstrijd: “Wat Sevilla kan, moet hier ook kunnen” Hugo Camps

22 februari 2019

10u24 0 Europa League Voor sommige clubs zijn thuiswedstrijden doping. Ze worden gevreesd om hun thuisreputatie. Het schijnt psychologie te zijn, al kan dweepzucht van de tribunes veel losmaken. Een vol en bevriend stadion scheelt in de strijd.

Standard is het prototype van een club die erg gevoelig is aan het thuisvoordeel. Club Brugge heeft dat in iets mindere mate, al blijft Jan Breydel een aanjager op zich. Genk heeft niets van dat alles. Of ze nu uit of thuis spelen, altijd wordt naar bezield voetbal gezocht.

Club Brugge werd kansloos uit de Europa League geveegd door Salzburg. Blauw-zwart was in de eerste helft onherkenbaar. Ook psychologie? De wedstrijd van zondag tegen Anderlecht had zijn schaduwen allicht vooruitgeworpen. De 3-0 bij de rust was nog geflatteerd voor Club. Europa leek geen prioriteit. Misschien stond de droom van een nieuwe landstitel strijdlust en overgave in de weg. Vanaken, Wesley en Vormer speelden met lemen voeten. Er was geen gram hartstocht bij. Overigens wonnen de Oostenrijkers verdiend, al was de 4-0 iets te ruimhartig.

