Onze chef voetbal blikt vooruit: “Club en Gent zijn vanavond de vaandeldragers van ons clubvoetbal. De rest mag even zwijgen, nu” Stephan Keygnaert

20 februari 2020

03u00 0

Manchester United en AS Roma.

Europa League met de smaak van Champions League.

AA Gent geeft zich een kans tegen de Romeinen - “Zij zitten in een mindere periode; we moeten erin geloven”, aldus Michel Louwagie.

Let toch maar op - onderschat het overlevingsinstinct van historische clubs niet.

De sfeer in het Gentse kamp doet evenwel denken aan de spirit waarmee de Buffalo’s rond hetzelfde tijdsstip drie jaar geleden Tottenham Hotspur in de ogen keken. Laat Jess Thorup nationaal en internationaal de hoogdagen onder Hein Vanhaezebrouck herleven?

Vadis en Kums - we houden jullie in het oog.

Club Brugge tempert daarentegen de verwachtingen - “We hebben een mirakel nodig”, aldus Philippe Clement. Man United is... Man United. Vergane glorie blijft glorie.

Club is bovendien zijn staat van genade voorbij. Er was een tijd dat Dennis de ballen struikelend in doel devieerde. Tau was onbetwiste titularis in Bernabéu, nu is-ie spoorloos.

Vandaag zoekt Club naar zijn beste versie. Meer passie dan voetbal.

Clement maakt zich zorgen over “de fysieke ongemakken” - net dán komt de Premier League op bezoek. Sh*t happens.

En toch rukken we met z’n allen uit. Fans, pers, waarnemers... Het Belgische voetbal staat deze week weer op de Europese kaart. Laten we Club en Gent dankbaar zijn daarvoor. Je hebt clubs die evengoed schermen met schaalvergroting maar die hun ambities niet kunnen waarmaken op het veld. Club en Gent doen dat wel - woorden én daden.

Zij zijn vanavond de vaandeldragers van ons clubvoetbal. De rest mag even zwijgen, nu.

De opinie van onze chef voetbal leest u normaal in HLN +, deze leest u uitzonderlijk gratis.