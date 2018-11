Ontgoocheling is groot bij Anderlecht: “Tja, wat kunnen we er nog van zeggen?” GVS/DMM

08 november 2018

19u39 0 Europa League Opnieuw een pijnlijke beurt voor Anderlecht. De Belgische recordkampioen kreeg ook de Europese trein niet op de rails en is uitgeschakeld. Landry Dimata en Sven Kums verbeten hun ontgoocheling kort na de wedstrijd bij Sporza.

Dat het niet goed was tegen Fenerbahce is nog zacht uitgedrukt. Anderlecht liet zich in enkele minuten tijd twee keer ringeloren. “Neen, dit was geen goede prestatie”, reageerde Landry Dimata. De Anderlecht-aanvaller sukkelde met de knie, maar stond in Turkije toch 90 minuten op het veld. “Eigenlijk spelen we nog goed tot de 70ste minuut, daarna komt die goal en krijgen we het moeilijk. Het is jammer. We creëerden ook te weinig kansen om echt iets neer te zetten. Zonder kansen kun je niet scoren. Jammer.”

“Of dit nu hard aan komt? Tja, wat kunnen we er nog over zeggen? Europees is het voor ons voorbij, dus moeten we naar de competitie kijken en daarin doorgaan. Veel tijd om te rusten en te recupereren is er niet. Er volgen nog flink wat wedstrijden tot de winterstop. We hebben dus geen andere keuze dan door te gaan en ons op de competitie te concentreren. Wat de Europa League betreft, wil ik de twee overige wedstrijden zeker nog spelen. We moeten ons elke wedstrijd voor de 100 procent willen geven en plezier in ons spel hebben.”

Kums: “Fenerbahce was niet beter, alleen maken zij hun kansen af”

“Het komt uiteraard hard aan hé”, vertelde Sven Kums vlak na de nederlaag aan de microfoon van Sporza. “Ik denk dat we vandaag geen slechte wedstrijd spelen. We creëren te weinig, dat wel, maar ik denk dat we goed in de match zaten en de bal goed lieten rondgaan. De kleine kansjes die we kregen moeten we wel proberen af te maken, dat deed Fenerbahce beter. Mocht de vrije trap van Trebel net voor rust zijn binnengegaan? Als, daar heb je niets aan. We verloren hier niet onze kwalificatie hé. We verloren die in Trnava en thuis tegen de Turken. Iedereen is er hier vol voor gegaan, we kunnen niemand iets verwijten. Het was gewoon net niet vandaag.”

“Het was een groep waar je van iedereen kon winnen en verliezen”, weet Kums. “Het was een groep met weinig uitschieters. Maar het is jammer, want er waren ploegen die we aankonden. Fenerbahce was vandaag niet beter dan ons, alleen maken zij hun kansen wel af.”