Ons rapport na Man United-Club: veel vijven, liefst vier gebuisden Niels Poissonnier & Kristof Terreur

27 februari 2020

23u03 0

SIMON MIGNOLET 7

De blik na de 3-0 zei alles. Verongelijkt. Zijn reddingen voorkwamen geen forfaitscore. Een voor sociale media: zette na Ronaldo nu Ighalo in de wind met een dribbel.

CLINTON MATA 6

Had de handen vol. Kon niet voorkomen dat Ighalo de match in een definitieve plooi legde. Bleef de tegenstander evenwel opjagen. Mocht gaan rusten op het uur.

BRANDON MECHELE 5

Stond het vaakst in de weg. Drie goeie blocks voor rust. Ruimde van alle verdedigers het meeste gevaar op, maar niet even consequent in de voortzetting.

SIMON DELI 2

Deed het licht zelf uit. Geweldige redding op een schot van James. Ten minste als hij een keeper was. Team in de steek gelaten nog voor het half uur.

ODILON KOSSOUNOU 4

Te licht. Het vaakst aan de bal, maar leed het meeste balverlies van allemaal. Net niet de helft van zijn passes eindigde in verkeerde voeten. Zoals bij de 3-0.

MATS RITS 5

Plaatste geen enkel pass verkeerd (100%). Beperkte de risico’s; achteruit en breed. Trapte de beste kans, toen een afvallende bal voor zijn voeten viel, overhaast over.

FEDERICO RICCA 5

Begon als schaduw van Bruno, geen dankbare job. Verhuisde daarna naar links. Zwaaide om buitenspel terwijl Mata vanuit zijn rug de 2-0 aanbracht. Ook onzuiver.

HANS VANAKEN 5

Lag met een voorzet aan de basis van de enige kans. Kwam een beetje meer aan de bal toen het kalf al verdronken was, als spelverdeler à ralenti.

MAXIM DE CUYPER 5

Bleef draven en hield het spel op links breed. Deed zijn uiterste best, maar dat je tegen een Premier Leagueclub soms fouten maakt als youngster is begrijpelijk.

PERCY TAU 4

Aan goeie wil ontbrak het niet. De uitvoering was veel minder. De snelle Shaw stak hem in zijn zak. Afgebluft. Vroegtijdig vervangen.

DAVID OKEREKE 5

Kon zijn enige mogelijkheid, na een lange trap van Mignolet, niet omzetten. Had iets frivool in gedachten. Stond nadien op een bewoond eiland met Bailly in zijn nek.

INVALLERS

MATEJ MITROVIC (62') 5

Ingevallen op het uur, toen Man United al zachtjes aan de handrem had opgetrokken. Passagier. Voorkwam een kans.

KRÉPIN DIATTA (62') 4

Viel op het uur in. Raakte in 30 minuten amper 7 ballen. Met een daarvan leidde hij de 4-0 in. Haalde een keer uit na een rush op rechts. Niet helemaal fit.

CHARLES DE KETELAERE (78') -

Mocht een kwartier voor tijd Rits komen aflossen.