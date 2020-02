Ons rapport na Gent-Roma: David beste Buffalo, Depoitre gebuisd SDG

27 februari 2020

21u09 0

Thomas Kaminski 6

Moest amper werk verrichten en was volledig kansloos bij het tegendoelpunt. Soms te onzuiver in de passing, al had het veld daar ook schuld aan.

Alessio Castro-Montes 6

Niet altijd zuiver in de controle en hier en daar een foutje, maar aanvallend degelijk. Stond iets te hoog bij de goal van Kluivert.

Igor Plastun 5

Speelde sterk in de afbraak én opbouw, maar stond te ver open bij de dodelijke goal van AS Roma. Belangrijke fout.

Michael Ngadeu 5

Stevige interventies, maar stond net als zijn maat centraal achterin té open bij het doelpunt. Nam af en toe te veel risico.

Milad Mohammadi 6

Liet zich gelden op links en kon met zijn snelheid de achterlijn halen, maar het eindproduct ontbrak.

Elisha Owusu 6

Uitstekend in duel en recuperatie. Was bij wijlen in balbezit het overzicht kwijt en moet het risico nog uit zijn spel filteren.

Sven Kums 6

Zoals steeds sterk in de combinatie met een paar mooie passes. Maakte af en toe de verkeerde keuze en liet zich te makkelijk frustreren door Romeins tijdrekken.

Vadis Odjidja 6

Erg aanwezig, kreeg in de tweede helft de beste kans, maar plaatste het leer net aan de verkeerde kant van de paal. Schoot te vaak vanuit een slechte positie.

Roman Bezus 6

Nam een snelle gele kaart, maar liet dat zijn spel niet beïnvloeden. Tekende voor de prachtige assist voor het openingsdoelpunt. Na zestig minuten was de pijp uit.

Laurent Depoitre 4

Werkte en wroette, maar kon niet wegmoffelen dat hij niet superfit is. Misverstand met Vadis Odjidja bij het tegendoelpunt.

Jonathan David 7

Begon ondanks veelvuldig wegglijden goed aan de partij en scoorde knap de 1-0. Had ook de 2-1 nog aan de voet in de eerste helft. Deemsterde na rust weg.

Invallers

Giorgi Chakvetadze 5

Kon zich nooit echt doorzetten op het zware veld en schuwde té vaak de duels. Geen invalbeurt om te onthouden.

Giorgi Kvilitaia 6

De lange Georgiër zorgde in zijn eerste minuten voor enkele acties, maar toonde te weinig voor een doelpunt.

Anderson Niangbo

Viel te laat in voor een beoordeling.