Ongelukkige Lukaku zet Sevilla met eigen doelpunt op weg naar zesde Europa League DMM/SVBM

21 augustus 2020

23u15 8 Sevilla SEV SEV 3 einde 2 INT INT Internazionale Europa League Een finale die voor Romelu Lukaku als een droom begon, is op een nachtmerrie geëindigd. ‘Big Rom’ bracht Inter al vroeg op voorsprong vanop de stip, maar klopte een kwartier voor tijd z’n eigen doelman met een ongelukkige deviatie. Sevilla stak voor de vierde keer in zeven jaar de Europa League in de lucht, de zesde eindzege in totaal.

De zesde Europa League voor Sevilla? Of toch maar Romelu Lukaku die dat record van Ronaldo evenaart? Uiteraard keken we met z’n allen uit naar Big Rom. Eén goaltje in de finale en nummer 34 was een feit. Stond hij naast de enige, échte Ronaldo in de geschiedenisboeken van Inter met het beste debuutseizoen aller tijden.

De match was nog geen vijf minuten ver of het was van dat. Lukaku trok op een scherpe counter zijn zevenmijlslaarzen aan, stormde voorbij de laatst overgebleven Sevilla-verdediger en versierde zo een meer dan terechte penalty. Romelu op z’n best. De Rode Duivel zette de elfmeter zelf om. Doelpunt 34 in zijn eerste jaar bij Inter. 0-1.

De vlam gelijk in de pan. Een halfuur later had Sevilla de rollen helemaal omgekeerd. Luuk de Jong kopte de Spanjaarden eerst gelijk en even later op voorsprong. Het was een match die alle kanten uitschoot. Het ging constant op en af. Heerlijke pot voetbal op een broeierige zomeravond in Keulen.

Godin deed wat de match verdiende. Een vierde goal scoren. De twee ploegen mochten met een 2-2 weer de kleedkamer in om uit te blazen. Na een verschroeiende eerste helft lag het tempo na de pauze begrijpelijkerwijs lager. Toch bleven beide ploegen voetballen om te winnen. Lukaku mocht op het uur alleen op Bono af. De Sevilla-doelman redde.

Het noodlot sloeg toe aan de overkant. Diego Carlos, de man die Lukaku na vijf minuten onderuit had getrokken in de eigen zestien, pakte uit met een onorthodoxe omhaal. Recordman Lukaku vervelde van held plots naar verkeerde man op de verkeerde plaats. De Rode Duivel duwde de bal per ongeluk tegen de eigen touwen. 3-2.

Eens ze voorbij de 1/8ste finales geraken heeft Sevilla de gewoonte om de Europa League te winnen. Het was al vijf keer het geval in de voorbije 14 jaar. De zesde triomftocht kwam met de minuut dichterbij. Koundé moest nog een bal van Sanchez van de lijn wegwerken, maar veel meer had Inter niet meer in de tank. Game over.

Met de zesde eindzege blijft de Andalusische ploeg hét Europa League-team bij uitstek. Ondanks doelpunt nummer 34 geen nieuwe prijs op de erelijst van Lukaku. Dat UEFA het doelpunt uiteindelijk toch op naam van Diego Carlos zette, zal hem worst wezen. Al mag Big Rom als troostprijs wel z’n naam bijschrijven naast die van Ronaldo in de geschiedenisboeken van Inter. Er zijn slechtere troostprijzen.

Lees ook:

Van held naar anti-held in 70 minuten, de medailleceremonie sloeg hij over: zo diep zat ‘Big Rom’ (+)

Lukaku komt naast Ronaldo met 34ste goal: geen spits deed ooit straffer in zijn debuutseizoen voor Inter



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.