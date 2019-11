Odjidja: “Nu fans verwennen en eerste plek pakken” - Thorup: “Dit is een grootse prestatie” XC/LPB

28 november 2019

21u58

Bron: Sporza 6 Europa League AA Gent staat in de zestiende finales van de Europa League na een 0-0-gelijkspel in het Stade Geoffroy Guichard van Saint-Étienne. “Er was heel veel strijd, maar het voetbal was langs beide kanten niet goed”, vertelde Vadis Odjidja na afloop aan Sporza.

“Er stond te veel op het spel en dat was duidelijk zichtbaar. In de eerste helft gaven we heel wat foute passes, na rust was er meer drang naar voren. Uiteindelijk hebben we toch wat we wilden: de kwalificatie”, vervolgde de kapitein van de Buffalo’s.

“En nu groepswinst? Dat is het doel. In de laatste match tegen FC Oleksandria (12 december in de Ghelamco Arena, red.) willen we de fans verwennen en de eerste plek pakken.”

Thorup: “Hadden partij goed onder controle”

“Het was niet onze beste wedstrijd qua balbezit, maar anderzijds hadden we de partij wel goed onder controle”, zei AA Gent-coach Jess Thorup na afloop bij Sporza. “De tegenstander kreeg nauwelijks kansen, zelfs in het laatste kwartier toen we met een man minder stonden. Ik was er redelijk gerust in dat we het gelijkspel op het bord gingen houden. De groepsfase doorkomen is een grootse prestatie voor deze club. Vijf maanden geleden begonnen we aan de Europa League tegen Viitorul, we moesten heel hard werken om de groepsfase te halen. En nu zijn we één wedstrijd voor het einde al zeker van de kwalificatie. Ik ben heel tevreden voor het team en voor de club.”