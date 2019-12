Odjidja na groepswinst: “Loting afwachten, maakt niet uit tegen wie we spelen” Redactie

13 december 2019

10u54

Bron: VTM 0

AA Gent verzekerde zich gisteravond van groepswinst in de Europa League. Vadis Odjidja was dan ook zeer tevreden. “In de eerste helft leek het iets te makkelijk te gaan. Na rust waren we misschien wat minder scherp. En zij wilden iets rechtzetten. Maar we moeten het positieve onthouden en blij zijn dat we de partij gewonnen hebben (2-1 tegen Oleksandriya, red.)”, klonk het bij de kapitein. “Of ik verwacht had dat we groepswinnaar zouden worden? We wisten vooraf dat het lastig zou worden. Maar we geloofden dat we zeker konden doorgaan. Die zege in Wolfsburg was doorslaggevend. Nadien hebben we het goed uitgespeeld. En nu? We moeten de loting afwachten. Het maakt niet uit tegen wie we spelen, hopelijk geraken we nog een ronde verder. Het worden alvast twee levensbelangrijke wedstrijden.”