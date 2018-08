Negen goals, twee rode kaarten, twee penalty's en verlengingen: Belgische ref ziet Zenit opstaan uit de doden in veelbesproken Europa League-clash TLB

16 augustus 2018

21u48

Bron: Eigen berichtgeving/ANP/BELGA 6 Europa League Zenit Sint-Petersburg heeft in de derde voorronde van de Europa League voor een onwaarschijnlijke comeback gezorgd. Nadat de Russen de heenwedstrijd tegen Dinamo Minsk vorige week met 4-0 hadden verloren, legden ze de Wit-Russen voor eigen publiek met 8-1 over de knie na verlengingen. Zenit speelde bijna een uur met een man minder.

Paredes (22.) en Noboa (66.) zetten Zenit op het goede spoor tegen Minsk. In de 72e minuut liet de maker van de 1-0 zijn ploeg echter in de steek. De Belgische scheidsrechter Sebastien Delferière toonde Paredes voor de tweede keer geel, waardoor de thuisploeg met tien verder moest. Dzyuba liet het niet aan zijn hart komen en sleepte met doelpunten in minuten 75 en 79 alsnog verlengingen uit de brand. Daarin kwam Minsk via Yahaya (99.) op het scorebord. Zenit moest nog minstens twee doelpunten maken om de uitschakeling te vermijden. De thuisploeg zette alles op niets en trof nog vier keer raak. Driussi (109.), Dzyuba (115.) en invaller Mak (120.+1 en 120.+3) deden de netten trillen. Voor Delferière was een hoofdrol weggelegd, want behalve de rode kaart voor Paredes kwamen de 6-1 en 7-1 voort uit strafschoppen.

Zenit, dat zichzelf als een van de topfavorieten zag voor de eindzege van de Europa League, komt zo met de schrik vrij. In de play-offronde nemen de Russen het op volgende week op tegen het Noorse Molde, dat het Schotse Hibernian uit het toernooi knikkerde.