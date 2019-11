Nederland kruipt weer dichter naar België in coëfficiëntenlijst UEFA LPB

29 november 2019

13u32

Bron: AD/VI 0

Nederland is op de coëfficiëntenlijst van de UEFA opnieuw een beetje genaderd op België. De achterstand van Nederland, dat op de negende plaats staat in de ranking, bedraagt nog 1,950 punten. Voor de Europese week bedroeg de achterstand op ons land nog 2,150 punten.

De Belgische clubs behaalden deze week 0,600 punten, dat zijn er 0,200 minder dan Nederland. De toptien moet voor beide landen de doelstelling zijn en blijven, want in dat geval mag de kampioen van het seizoen 2020-2021 rechtstreeks de Champions League in.

Binnen twee weken kan Nederland de kloof met ons land overigens nog een stuk kleiner maken. Als Ajax zich plaatst voor de knock-outfase van de Champions League – een gelijkspel tegen Valencia volstaat daarvoor – dan levert dat Nederland 1,000 punten op. RC Genk en Club Brugge kunnen niet meer overwinteren op het kampioenenbal en lopen die bonuspunten dus zeker mis.