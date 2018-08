Ndongala mist handvol kansen, maar kan nog lachen bij onze videoman: "Dan scoor ik wel in Polen"



Mathieu Goedefroy

09 augustus 2018

23u11

Bron: Eigen berichtgeving 0

Racing Genk vergat vanavond Lech Poznan met forfaitcijfers terug naar Polen te sturen. Het werd slechts 2-0 in een spektakelstuk, waarbij vooral Dieumerci Ndongala een handvol kansen de nek omwrong. Achteraf kon hij toch nog lachen in een gesprek met onze videoman. "Dan scoor ik wel in Polen, ja."