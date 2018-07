Multimiljardair, 80 exclusieve wagens en tijdje baas van gewezen Belgische F1-coureur: de excentrieke voorzitter van Genkse tegenstrever SJH en GVS

26 juli 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Vanavond start het Europees avontuur van Racing Genk. Het nietige Fola Esch uit Luxemburg is de opponent in de tweede voorronde van de Europa League. Weinig bijzonders, maar over de voorzitter kunnen boeken worden geschreven. Multimiljardair, investeerder én autoverzamelaar. Gérard Lopez is opvallender dan zijn team.

De marktwaarde van de gehele spelerskern van Fola Esch wordt op iets meer dan 2 miljoen euro geschat en dat is een peulschilletje voor voorzitter Gérard Lopez (46). Het fortuin van de Luxemburger met Spaans bloed wordt op enkele miljarden geschat. Sinds 2007 heeft Lopez het voor het zeggen bij Fola Esch, waar hij zelf als tiener nog speelde.

Alleen is het nog maar de vraag of hij vanavond naar de Luminus Arena afzakt. Lopez is een selfmade man. Nadat hij drie keer van school gestuurd werd, behaalde hij in Miami alsnog een diploma. Hij startte meteen een bedrijfje op in webdevelopment en investeerde als één van de eerste zakenmannen in Skype, dat later voor meer dan 2,5 miljard euro verkocht werd aan eBay.

80 exclusieve auto's

Door zijn zwak voor wagens - Lopéz bezit meer dan 80 exclusieve auto's die samen meer dan 100 miljoen waard zijn - stapte hij in 2009 ook in de Formule 1. Zes jaar lang was hij de eigenaar van het Lotus Formule 1-team met renners als Robert Kubica en Kimi Räikkönen.

De voorbije jaren probeerde Lopéz zijn macht in het voetbal te vergroten. Zo probeerde hij eerst Racing Lens te kopen en verloor hij een opbodwedstrijdje met de Amerikaan Frank McCourt om Marseille over te nemen. Uiteindelijk kreeg Lopez vorig jaar 95% van de aandelen van Lille in handen. Hij stelde Marc Ingla (ex-vicevoorzitter van Barcelona) aan als algemeen directeur. Luis Campos (Portugese ex-voetballer en vroegere scout van Mourinho) werd de nieuwe sportieve directeur. Via Campos heeft Lopez banden met de machtige voetbalmakelaar van Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Om u maar een idee te geven van het netwerk van de voorzitter van het nietige Fola Esch.