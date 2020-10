Milan door het oog van de naald tegen Rio Ave na verlengingen en 24 (!) strafschoppen Redactie

02 oktober 2020

06u31

Bron: Belga 0 Europa League AC Milan heeft zich met zeer veel moeite geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Rossoneri hadden strafschoppen nodig tegen het bescheiden Rio Ave en haalden het daarin met 8-9.

Het begon nochtans goed voor Milan. Saelemaekers bezorgde zijn ploeg immerss de voorsprong op bezoek bij het Portugese Rio Ave. Saelemaekers, die door bondscoach Roberto Martinez woensdag voor het eerst werd opgeroepen voor de Rode Duivels, werkte in Portugal zes minuten na rust een afgeslagen hoekschop knap tegen de touwen. Zijn geplaatst schot in de korte hoek liet Rio Ave-doelman Kieszek kansloos. Geraldes zorgde twintig minuten later echter voor verlengingen.

Daarin had Rio Ave lange tijd de leiding dankzij een treffer van Gelson, maar Calhanoglu maakte twee minuten in de blessuretijd van de tweede verlenging alsnog gelijk vanop de strafschopstip, 2-2. In een bloedstollende penaltyreeks gingen de eerste veertien strafschoppen allemaal binnen. Daarna kreeg Rio Ave drie maal de kans Milan uit te schakelen, maar het miste telkens op cruciale momenten. Na niet minder dan 24 penalty’s wist Milan zich finaal met 8-9 te plaatsen via de winner van Kjaer.

Rio Ave vs AC Milan penalty shootout #RioAveMilan #SempreMilan

pic.twitter.com/uf32ImjFqd FTTV World(@ FTTV10) link