Mignolet over rood van Deli: “Niemand zal hem met de vinger wijzen” - Vanaken: “Hij beseft dat het geen slimme actie was” JBE/ABD

28 februari 2020

08u40

Bron: VTM Nieuws 0 Europa League Tal van reddingen. Toch moest Simon Mignolet zich vijf keer gewonnen geven tegen Manchester United. De doelman van Club Brugge was mild voor antiheld Simon Deli, die rood pakte na een domme handsbal.

“Met tien man en een penaltygoal tegen weet je dat het moeilijk wordt”, aldus Mignolet na de zware Europa League-uitschakeling. “Na die rode kaart mocht heel het plan de vuilbak in. We kunnen zeggen dat Simon die beweging niet moet maken, maar het is een menselijke reflex. Dat het onnodig was? Hij heeft geen ogen op zijn rug, hé. Niemand zal hem met de vinger wijzen.” Mignolet werd - anders dan in de Belgische competitie - nog eens écht getest. “Het was eens leuk om ballen te pakken”, grijnsde hij.

Vanaken: “Deli beseft dat het geen slimme actie was”

Een teleurgestelde Hans Vanaken gisteravond. “United begon sterk en zette veel druk. Maar wij kregen snel een grote kans met Mats Rits. Er lag ruimte om te voetballen. Er was iets mogelijk. Maar dan val je met tien man... Dat maakte het heel lastig. Ik denk dat Deli zelf wel beseft dat het geen al te slimme actie was. We moesten toch sowieso scoren. Ach, het is uiteindelijk een vervelende avond geworden. Ik ben ontgoocheld, maar we mogen trots zijn op wat we getoond hebben in Europa. Vanaf morgen (vandaag, red.) moet de focus weer helemaal op de competitie en de bekerfinale.”