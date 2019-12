Michel Preud'homme: “Mogen trots zijn op onze Europese campagne” ABD

12 december 2019

23u16

Bron: Belga 1 Europa League Standard is donderdagavond op de slotspeeldag in de groepsfase van de Europa League op een zucht gestrand van een stunt. De Rouches profiteerden niet van de nederlaag van Eintracht Frankfurt tegen Vitoria (2-3) en speelden op Sclessin gelijk tegen Arsenal (2-2). De uitschakeling is daardoor een feit. "We mogen trots zijn op onze Europese campagne", maakte Standard-coach Michel Preud'homme de balans op.

"We spelen bijna de perfecte wedstrijd", waren de eerste woorden van MPH op zijn persconferentie na de puntendeling tegen de Gunners. "Het eerste doel was om te winnen. Door het verloop in de andere match moesten we drie keer scoren. Helaas viel dat winnende doelpunt niet meer. Maar ik ben trots op dit resultaat en op onze Europese campagne. Behalve in Londen (4-0 nederlaag tegen Arsenal, red) waren we competitief. Onze speelstijl werkt op het hoogste Europese niveau. We moeten enkel nog beter presteren op verplaatsing."

Standard bleef deze Europa League ongeslagen in eigen huis en zette Arsenal en Frankfurt met de rug tegen de muur. Toch kan Preud'homme zijn teleurstelling niet verbergen. "De beslissing viel pas in de slotminuten. Gezien het resultaat van Guimaraes ben ik een beetje ontgoocheld. Maar zo'n scenario kan je op voorhand niet bedenken", aldus de T1 van de Rouches. "We konden de feiten niet meer veranderen. Vorig jaar werden we uitgeschakeld met 10 punten, nu gebeurt het met 8 punten."

Samuel Bastien en Selim Amallah bezorgden Standard een dubbele voorsprong, maar Arsenal keerde nog terug. "De kwaliteit van de tegenstander maakte het verschil. Deze jonge spelers van Arsenal kunnen ongetwijfeld mee op topniveau. De voorzet voor de 2-1 en de één-twee die de gelijkmaker inleidde, waren perfect", besloot Preud'homme.