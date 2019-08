Michel Preud’homme kijkt ernaar uit om tegenstanders te analyseren: “Drie tegenstanders met verschillende culturen”



MMP

30 augustus 2019

15u33 0 Europa League Standard werd bij de loting voor de groepsfase in de Europa League niet gespaard. Met Arsenal en Eintracht Frankfurt krijgen de Rouches de runner-up en verliezend halvefinalist van vorig seizoen voor de kiezen. Het Portugese Vitoria Guimaraes vervolledigt de poule.

“We zijn blij dat we tegen grote ploegen kunnen aantreden, dat we ons mogen meten met Arsenal”, reageerde Renaud Emond vrijdag. “Frankfurt bereikte vorig seizoen de halve finales. Guimaraes is een goeie ploeg.”

Michel Preud’homme kent door zijn verleden bij Benfica het Portugese voetbal en Guimaraes. “Toen ik in Portugal voetbalde, was het al een ploeg die steeds goed gepositioneerd stond. Het Portugese kampioenschap haalt een goed niveau. Dat betekent dat zelfs de ploeg uit pot vier (Guimaraes, red) een te duchten tegenstander is. Vorig jaar, toen we Sevilla en Krasnodar lootten, werd gezegd dat het speelbaar was. We hebben gemerkt dat het altijd moeilijk is. Ik onthou vooral dat, behalve Gent, alle Belgische ploegen een interessante loting hebben. We botsen op drie tegenstanders met verschillende culturen. Voor een coach is dat interessant om te analyseren. En in tegenstelling tot vorig jaar hoeven we niet te ver te reizen.”

