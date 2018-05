Met Griezmann als matador: Atlético pakt derde Europa League nadat het geen kind had aan mak Marseille MGA & MDB

22u37 55 Olympique Marseille OM OM 0 einde 3 ATL ATL Atlético Madrid Europa League Wie dacht dat stuntploeg Marseille Atlético een loer kon draaien in zijn vijfde Europese finale van het decennium kwam bedrogen uit. Het werd een corrida in een regie van Diego Simeone. Griezmann was matador van dienst.

In Madrid staat de grootste arena voor stierengevechten ter wereld. 'Las Ventas', heet het monumentale bouwwerk, en het telt 25.000 zitplaatsen. Er wordt al eens een stier gemold.

Een kleine vijf kilometer verder staat het Wanda Metropolitano. Een ultramoderne voetbaltempel voor 65.000 toeschouwers. Er wordt al eens een voetbalploeg gemold in de corrida van matador Diego Simeone. Gisteren had hij de leiding over een reizend gezelschap. Alle hoofdrolspelers - picadores, banderilleros en matadores - de bus op naar Lyon.

Paseo

Traditioneel begint een Spaans stierengevecht met de 'Paseo': de intrede. De verschillende deelnemers marcheren daarbij de piste in hun traje de luces, schitterende gewaden. In Lyon was de dresscode rood-wit. In de vorm van elf Zuid-Franse strijders werd aan de overkant een briesende stier gelost, geruggesteund door zowat 40.000 uitzinnige fans - ook de neutrale vakken kleurden blauw-wit. Het beest had er zin in.

Een ongeschreven wet stelt dat de stier in het begin van de corrida altijd de overhand krijgt. Dimitri Payet - hij was op de valreep fit geraakt voor de finale - en Florian Thauvin zetten een uitstekende aanval op. Zij maken na dit seizoen waarschijnlijk de transfer van hun leven. Valère Germain trapte over, hij gaat deze zomer helemaal nergens heen. Intussen had picador Diego Costa in de achterhoede van Marseille al zijn eerste prikje uitgedeeld. Met een rake buffelstoot reduceerde hij Adil Rami - zelf geen doetje - tot een schooljongetje. Vrouwlief Pamela Anderson mag morgen zijn ego oplappen.

De bal circuleerde al die tijd in de rangen van Marseille. Regisseur Diego Simeone - verleidelijk zwaaiend met de rode lap - laat de stier aan de overkant graag geloven dat hij straks wel eens beet zou kunnen hebben. Verdedigende middenvelder Franck Zambo Anguissa liet zich ringeloren. In al zijn enthousiasme liet hij de bal van zijn voet springen. Gabi ging er mee aan de haal en bediende Griezmann, die oog in oog met Mandanda foutloos bleef. Een rake steek van de Europa League-topschutter en Marseille een eerste keer van de wijs.

Een kwartier voor rust kreeg l'OM alweer een stevige klap te verwerken. Sterspeler Dimitri Payet bleek dan toch te veel last te ondervinden aan zijn gehavende bil. In tranen moest hij naar de kant. Smiling assasin Antoine Griezmann knuffelde hem nog even voor hij in de spelerstunnel verdween, maar of zijn ploegmaat bij 'Les Bleus' na gisteren nog het WK haalt wordt bang afwachten. Het aantal rake steken van de Madrileense picadores bleef voor de rust op twee staan.

Wonden likken en nog eens proberen, dan maar. In de tweede helft kwam Marseille met hernieuwde moed uit de dug-out. Het geloof in een comeback bleek onterecht, want Atlético was al lang een versnelling hoger geschakeld. Griezmann had amper vier minuten na de pauze al opnieuw bloed geroken en wipte na een pass van zijn maatje Koke de bal enig mooi over een in het ijle tastende Mandanda. Derde genadeslag van de avond voor de Fransen. En zo lag de stier uitgeteld tegen de piste.

Wat volgde was een langgerekte doodstrijd die uiteindelijk 41 minuten duurde. Een maat voor niets. Terwijl de meeste Marseille-fans stil geworden waren, liet Atlético betijen. Een kans(je) voor Morgane Sanson op het uur volgde. De Franse middenvelder schoof knullig uit voor de kooi van Jan Oblak - weg kans. De Griek Kostas Mitroglou was intussen Valère Germain komen aflossen als enige spits. Hij kopte op de paal. Het werd de laatste stuiptrekking.

In 'Las Ventas' spreken ze vervolgens van 'la hora de veridad', het uur van de waarheid. Met een gekromd zwaard maakt de matador een einde aan het lijden van zijn moedige tegenstander. Die kreeg nog een staande ovatie voor de goedbedoelde pogingen.

Bien essayé.

Mdrrr twitter aussi ca veut tailler quand votre equipe est devant la TV après etre sorti de la meme compétition y’a 2 mois calmez vous 😭😂 bravo @OM_Officiel nous on t’aime 💙💙💙 Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link