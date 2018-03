Met dit pareltje zette invaller Griezmann de kroon op het werk bij 1-5-zege van Atlético in Moskou Redactie

15 maart 2018

19u51

Met z'n tweetjes de tegenstand helemaal belachelijk maken? Check!

Mede door twee goals van Fernando Torres heeft Atlético Madrid ook het uitduel met Lokomotiv Moskou ruim gewonnen. In Moskou werd het 1-5 voor de Spaanse ploeg. Het heenduel had Atlético al met 3-0 gewonen.

Voor de Spanjaarden scoorden Angel Correa, Saúl Ñíguez en Fernando Torres (twee keer). De Russen mochten na de 1-1 van Maciej Rybus nog even hopen, maar dat bleek ijdel. Invaller Antoine Griezmann, die pas na een uur in de wedstrijd kwam, zorgde in de slotfase voor de 1-5. En zoals u in bovenstaande beelden kan zien: het was een absoluut pareltje.