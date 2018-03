Met dit pareltje zette invaller Griezmann de kroon op het werk bij 1-5-zege van Atlético in Moskou, ook Lazio met Jordan Lukaku als invaller stoot door Redactie

15 maart 2018

21u14

Bron: ANP, Belga 0 Met z'n tweetjes de tegenstand helemaal belachelijk maken? Check! 🎩👋 @AngelCorrea32 @AntoGriezmann pic.twitter.com/4uFPaybrN3 Play Sports(@ playsports) link

Mede door twee goals van Fernando Torres heeft Atlético Madrid ook het uitduel met Lokomotiv Moskou ruim gewonnen. In Moskou werd het 1-5 voor de Spaanse ploeg. Het heenduel had Atlético al met 3-0 gewonen.

Voor de Spanjaarden scoorden Angel Correa, Saúl Ñíguez en Fernando Torres (twee keer). De Russen mochten na de 1-1 van Maciej Rybus nog even hopen, maar dat bleek ijdel. Invaller Antoine Griezmann, die pas na een uur in de wedstrijd kwam, zorgde in de slotfase voor de 1-5. En zoals u in bovenstaande beelden kan zien: het was een absoluut pareltje.

Lazio gaat naar kwartfinales, Jordan Lukaku valt in

Lazio Roma won met 0-2 van Dinamo Kiev. Jordan Lukaku, die op de bank begon maar wel mocht invallen, staat zo in de kwartfinales. In de heenwedstrijd in Rome, die op 2-2 was geëindigd, speelde Lukaku nog de volle 90 minuten. Lucas Leiva (24.), ex-Liverpool, maakte het eerste doelpunt. Bij 1-1 zouden de Oekraïners doorgaan, maar dat tegendoelpunt kwam er niet. Lukaku mocht twintig minuten voor tijd zijn opwachting maken, en in het slot schonk Stefan de Vrij (84.) Lazio zekerheid over de kwartfinales.

Zenit Sint-Petersburg tegen Leipzig eindigde op 1-1, maar de Oostenrijkers wonnen de heenwedstrijd met 2-1 en bekeren verder. Marseille ging met 1-2 winnen bij Bilbao, nadat het ook in eigen huis al met 3-1 had gewonnen.