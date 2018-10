Met de hakken over de sloot: Standard wint zonder glans van Turkse laagvlieger Frank Dekeyser & Mike De Beck

04 oktober 2018

22u50 0 Standard STA STA 2 einde 1 AKH AKH Akhisar Belediyespor Europa League Drie punten en daarmee is ver alles gezegd. Standard hoefde niet zijn beste voetbal te spelen om afstand te nemen van Akhisarspor - matige ploeg. De Rouches klampen aan bij Krasnodar en Sevilla. En nu? De blik op de clash met Club Brugge zondag.

Een droge herfstavond op Sclessin. Aangename voetbaltemperaturen en toch tienduizend fans - waaronder driehonderd Turken - die naar Luik waren gekomen voor de wedstrijd tegen Akhisaspor."We will rock you", klonk het een paar minuten voor de aftrap uit de mond van Freddie Mercury.

Woorden die de spelers geen kracht bijzetten op het veld. Het was een flauw wedstrijdbegin, slaapverwekkend. Standard begon rustig, liet Akhisar de bal. Maar de Rouches kwamen na een dik kwartier wel op voorsprong. Emond kopte een hoekschop van Carcela binnen aan de eerste paal. Het moeilijkste leek gedaan voor de Rouches - vroeg scoren. De bezoekers leken niet bij machte om te reageren. Één keer kon Ceviker zich doorzetten na balverlies van Cimirot, Helder Barbosa trapte hoog over. Standard had alles onder controle, moest niet doorduwen. Tot de Turken plots op gelijke hoogte stonden. Uit het niets. Laifis bukte zich bij een hoekschop, Seleznov - Preud'homme had nochtans uitvoerig voor hem gewaarschuwd - troefde Luyindama af, Ochoa loste de bal en Ayik trapte de rebound binnen. Zo snel kan het gaan in Europa. Frustrerend voor iedereen met een Standard-hart.

Gelukkig kunnen ze aan de boorden van de Maas de laatste weken rekenen op Moussa Djenepo. De Lucky Luke van Luik. Sneller dan zijn tegenstander - en soms ook dan zijn schaduw. Vijf minuten voor de rust zette Cavanda goed voor, de Malinees kopte prima binnen. Een nekslag. Pang pang. Zijn vijfde goal in zijn laatste vier wedstrijden. Mooi gemiddelde.

Het bleef echter oppassen voor de tegenprikken van de bezoekers. Rechtsachter Miguel Lopes werd vrijgelaten, Seleznov kwam net te kort om diens voorzet binnen te tikken. Dat was effe schrikken.

En dan wisten ze het plots niet meer bij de Rouches. Te slap uit de kleedkamer gekomen. De focus en de concentratie weg bij het begin van de tweede helft. Geklungel achterin en op het middenveld. Ayik mocht alleen afgaan op Ochoa, omspeelde de doelman, maar Laifis kwam goed terug en werkte de bal in hoekschop. Oef. Vijf minuten drukten de bezoekers Standard tegen het eigen doel. Gelukkig zonder erg. Standard herstelde het evenwicht en kreeg opnieuw de controle. Laifis trapte iets na het uur net over - een schicht. Meteen de laatste poging van de wedstrijd. Wat volgde was gebikkel op het middenveld. Veel duels, karaktervoetbal. Op punten gewonnen door Standard. Was het mooi? Neen. Moet dat? Neen. De drie punten waren het belangrijkste. Voor de tweede keer dit seizoen konden de Rouches twee wedstrijden na mekaar winnen. Een opsteker voor de clash van zondag tegen Club Brugge. Daarin zal het beter moeten, dat zullen ze ook wel beseffen in Luik.

Tegen blauw-zwart zullen de spelers kunnen rekenen op een uitverkocht Sclessin. "We will rock you", zal het klinken een paar minuten voor de aftrap. We hopen mee met Freddie.

