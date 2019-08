Met bonus naar Brussel: strijdvaardig Antwerp ziet af tegen AZ maar gaat met gouden gelijkspel aan de haal SJH/LPB/GVS

22 augustus 2019

22u19 6 AZ AZ AZ 1 einde 1 ANT ANT Antwerp Europa League Na alle heisa om het supportersverbod gingen we gelukkig ook nog voetballen. Het heeft bloed zweet en tranen gekost, maar Antwerp vertrok met een goede uitgangspositie uit de Grolsch Veste. Een zege zat er lang in, maar na rood voor Buta maakte AZ nog gelijk.

Wat stond het anders zo strak in het gareel gehouden Antwerp te bibberen en beven in die eerste helft in de Grolsch Veste. De Great Old dreigde nog wel in het openingskwartier met een knal van Juklerød en een kans voor Rodrigues, maar daarna namen de Nederlanders het helemaal over.

Bölöni zocht naar een ander evenwicht en paste zijn ploeg op twee plaatsen aan. Hongla startte op het midden. De Kameroener speelt meer vanuit zijn positie dan de lopende De Sart. Die moest zo compenseren dat Lamkel Zé er op links bijliep. Meer loopacties en dribbels hoopte Bölöni van hem te krijgen in plaats van de standvastigheid en zuivere passing van Hairemans. Dat Lamkel Zé wel eens uit positie loopt en niet altijd even gedisciplineerd terugplooit, moest Hongla dan maar opvangen. Dat leek het idee. Het resultaat was: één en al chaos.

Achilleshiel op links

AZ had het perfecte plannetje klaar. De Nederlanders hadden zoveel lopende mensen en al die positiewissels deden Antwerp duizelen. De mandekking van Bölöni zit er bij Antwerp zodanig ingebakken dat ze echt geen raad wisten met wat AZ op de mat bracht. De Great Old zakte alsmaar meer in en kon er écht amper nog uitkomen. Verder dan drie passen kwamen ze niet. De achilleshiel lag op de linkerkant. Lamkel Zé hield zich niet aan de afspraken. Juklerød loopt al een paar wedstrijden te verdedigen als een miniem en op het midden had Hongla op de koop toe een hele dikke zwemband nodig om zijn hoofd boven water te houden.

Rechtsachter Svensson bleek ondanks zijn 1m70 misschien wel het grootste lastpak voor Antwerp. De Noor leek wel op drie posities te spelen en vond meermaals een paar vierkante meter ruimte in de Antwerpse zestien. Gelukkig waren ‘opruimwerken De Laet’ in die zone oppermachtig. De routinier keerde werkelijk alles en als hij er even niet was hield AZ’s tien jaar oude nachtmerrie Bolat de boel recht. Twee keer hield hij de doorgebroken Boadu van een goal. Eerst door zijn schot te keren en daarna door hem zo ver naar buiten te drijven dat hij het zijnet trof. AZ profiteerde, maar strafte niet af.

Op een moment dat de 1-0 heel dichtbij leek, kreeg Antwerp plots wat ademruimte. Mbokani wist een bal af te schermen zodat die in hoekschop liep. Het beste idee want de rest van de ploeg zocht nog aansluiting. Refaelov mocht zelfs twee corners nemen en op de tweede verdedigde AZ slap. Mbokani won een kopduel van Hatzidiakos en plots stond Batubinsika helemaal alleen in de kleine rechthoek. Die trapte kinderlijk eenvoudig binnen en vierde uitbundig in een - op wat handgeklap van de Antwerpse bestuurslui na - doodstille Grolsch Veste. Op dat moment kreeg de ticketverkoop voor de terugmatch - die vanavond al op 15.000 stond - nog een boostje.

Onbesuisde Buta

Via Refaelov nam Antwerp meteen na rust zelfs bijna een optie op de totaalsom van 3,5 miljoen euro die wacht bij kwalificatie voor de poulefase. Knappe dubbelpass met Buta, maar het schot van Refaelov kwam via de paal in de handen van Bizot. Daarna doorstond Antwerp opnieuw een wervelwindje van AZ. Bolat redde drie keer, twee keer klem, één keer duwde hij in hoekschop. Antwerp verkreeg stilaan de controle eens het uur verstreek, maar een onbesuisde Buta zette de zege op de helling door een domme tweede gele kaart te pakken. De Great Old sloot met zijn tienen de rangen. Mbokani dwong Bizot zelfs nog één keer tot een puike save. De 0-1 leek op het bord te blijven tot Idrissi versnelde en Boadu zijn voorzet binnenwerkte. AZ legde de bal meteen op de middenstip, op zoek naar meer. Het dreigde nog wel, maar Antwerp trok het gelijkspel over de streep.