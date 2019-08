Meer volk op de Bosuil dan in Enschede? AZ verkocht maar 3.700 tickets voor match tegen Antwerp SJH

21 augustus 2019

18u11

Bron: Eigen berichtgeving

30.000 fans kunnen er binnen in het stadion van Twente. Dat er van Antwerp niemand binnen mag, is intussen bekend, maar ook AZ zal niet op heel veel vocale steun kunnen rekenen. De Alkmaarders moeten naar Enschede uitwijken omdat het dak van hun stadion deels instortte bij een storm op 10 augustus. Momenteel werden er maar 3.700 kaartjes aan de man gebracht. Dat aantal kan eventueel nog oplopen tot 4 à 5.000, maar ook dat zou minder dan 20 procent van de capaciteit van het stadion bedragen.

Zo is de kans reëel dat er meer volk op de Bosuil opdaagt dan in Enschede. In de thuisbasis van Antwerp mogen 6.000 fans de match op groot scherm volgen. Sinds vanmiddag werden daarvoor al zo’n 2.000 tickets verkocht. De verkoop loopt nog maar iets meer dan zes uur.

Oproep

AZ-coach Arne Slot deed wel nog een oproep. “In Den Haag hadden we nog behoorlijk wat steun”, zegt Slot. “Dit (Enschede, red.) is weer wat verder. Hopelijk komen ze toch nog in groten getale opdagen. Het stadion is heel erg mooi en het veld ligt er knap bij. Wat dat betreft zijn de omstandigheden prima.”

Het feit dat Antwerp het morgenavond zonder fans moet doen in de Grolsch Veste, lijkt voor Slot niet meteen een voordeel te worden. “Het statement in die zaak is dat we de beslissing van de burgemeester respecteren en al blij zijn dat we hier vandaag mogen trainen en morgen voetballen. Het wordt uniek, beide teams die hun thuiswedstrijd niet in hun eigen stadion afwerken. Daarom denk ik ook niet dat er iemand in het voordeel is. Als er nu één van beide clubs wel in zijn eigen stadion mocht spelen, was dat anders. Nu spelen we allebei twee keer op verplaatsing zoals ze dat zo mooi zeggen in België. (grijnst)”