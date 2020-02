Mascotte van AA Gent op bezoek bij de paus: “Ik vroeg hem om een zege” AV

19 februari 2020

19 februari 2020

Morgenavond speelt AA Gent in de Europa League op bezoek bij AS Roma. Enkele fans van de Buffalo's zijn al in Rome en halen alle middelen boven om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. Zo ging Benjamin Bundervoet, de mascotte van AA Gent, de paus vragen om een zege. In zijn Buffalo-outfit werd hij hartelijk gegroet door de paus. "Hij liet ons gewoon binnen", glundert hij.

Toen AA Gent tien jaar geleden AS Roma bekampte in de Europa League, werden de Buffalo’s weggeblazen: in Rome verloren ze met 3-1 en thuis vernederden de Romeinen hen met 1-7. Dat scenario willen ze in Gent koste wat het kost vermijden. Zo ging mascotte Benjamin Bundervoet samen met enkele andere fans op bezoek bij paus Franciscus. “We wilden de paus de zegen en een zege vragen”, zegt Bundervoet daarover.

Enkele weken geleden deed supportersclub Buffalo Indians uit Lochristi een aanvraag om even op bezoek te gaan bij de paus. Die aanvraag werd aanvaard en deze ochtend gingen ze effectief z’n hand schudden. Bundervoet trok zijn Buffalo-outfit aan, maar dat vormde geen probleem voor paus Franciscus. “Hij liet ons gewoon binnen”, verwonderde hij zich daarover.

Of het bezoek aan de paus iets opgeleverd heeft, weten we morgenavond omstreeks 23u.

